Acontece na próxima quarta-feira (17), a partir das 16h30min, no restaurante Fierro 7 (Comendador Caminha, 324), o lançamento com sessão de autógrafos do livro Vila Branca, de

Telmo Reis,

com ilustrações de Raul Pêgas. A obra de estreia no universo ficcional do médico e neurocirurgião gaúcho foi editada pela editora caxiense São Miguel, e é ambientada em Vila Branca, um pequeno vilarejo nas cercanias de Dourado, cidade fictícia do interior gaúcho. É lá que vive, no final dos anos 1950, um potente trio de personagens femininas. Maria, Laura e Maria Beatriz, apelidada de Moa, estão emaranhadas na trama que gira em torno de um assassinato de um conhecido proprietário do bar do vilarejo. Envolvendo relações de poder, miséria emocional e intrigas, o crime é o pano de fundo que embala a marca principal e grande temática do livro: a falta de protagonismo e o silenciamento das vozes e das presenças femininas ao longo da história.

A Biblioteca Pública do Estado (BPE), instituição da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), vai debater a obra

Perdas e Ganhos, de

Lya Luft

(1938 -1921), no dia 30 de maio, às 17h. A iniciativa faz parte da programação do Clube de Leitura BPE, marcando o lançamento da nova edição, pela editora Record. Para participar, é necessária a leitura prévia da obra. Os livros podem ser retirados, mediante cadastro, no Setor de Empréstimos da Biblioteca, de segunda a sexta, das 10h às 18h, na entrada pela Rua General Câmara. No dia do evento, a equipe da BPE realizará uma apresentação da vida e obra da autora no Salão Mourisco, seguida de bate-papo com o público. Na sequência, às 19h, o público está convidado a participar de homenagem a Lya Luft, que acontece no Farol Santander com a presença de Tania Carvalho e Fabrício Carpinejar, com mediação de Roger Lerina.

Completando um ano de atividades, o

Sixteen Station Pub

(Benjamin Constant, 747), espaço dedicado ao rock que tem sido uma plataforma para bandas locais e um ponto de encontro para os amantes do estilo, prepara uma programação cheia de apresentações especiais, com atrações de 18 a 25 de maio. Tudo começa com um tributo a Tim Maia com Tonho Crocco, nesta quinta-feira. No dia 19 de maio, acontece a Sexta Clássica, com clássicos do rock e pop com a banda da casa Workstation; no dia seguinte, a Rock Party terá a banda residente reforçada pela presença do músico João Antônio. Outra novidade, a partir do dia 24 de maio, em algumas quartas-feiras, é o Takeokê, que propõe que os frequentadores cantem acompanhados de uma banda, a Take Rock. Quem cantar a primeira música ganha um chopp pilsen de 300ml. Fechando a agenda de aniversário, uma noite solidária com a banda de médicos First Aid Medical Band, com renda revertida para a Casa de Apoio Madre Ana, em Porto Alegre.