fechamento

Fiema

O Pavilhão E do Parque de Eventos está na reta final dos preparativos para receber a 9ª Fiema Brasil entre os dias 9 e 11 de maio. O evento, promovido pela Fundação Proamb, renova seu compromisso com a inovação, marca estabelecida desde 2004, quando a feira inovou ao trazer a sustentabilidade à pauta dos negócios.

Agrishow

A 28ª edição da Agrishow, principal feira do agronegócio brasileiro, acumulou em vendas e intenções de vendas de máquinas agrícolas e implementos R$ 13,29 bilhões. O montante é 9,5% maior do que o faturamento da Agrishow 2022, em resultados ajustados pela inflação. No ano passado, o segmento havia faturado R$ 11,243 bilhões em vendas de máquinas agrícolas, de irrigação e de armazenagem.

Ações trabalhistas

Processos trabalhistas de cinco estados brasileiros custaram R$ 94,5 bilhões para empresas de cinco estados. O valor equivale a mais de duas vezes o PIB de Sergipe e supera toda a riqueza gerada em outros oito estados. É o que revela um estudo da Neoway, empresa de inteligência de dados, com base em informações dos sistemas de Justiça do País.

Argentina

O ministro da Economia da Argentina, Sergio Massa, anunciou um aumento de 125% no piso para o pagamento do Imposto de Renda de 506.230 pesos (US$ 2.312). A medida visa apaziguar os efeitos da alta inflação no país e é uma forma de trazer "alívio fiscal para mais de 250 mil trabalhadores que deixarão de pagá-lo todos os meses", disse o ministro via Twitter.

Empregos

Nesta semana, o Sine Porto Alegre tem 1.401 vagas de emprego gerais e 319 oportunidades para Pessoa Com Deficiência (PCD), somando 1.720 vagas. Interessados devem retirar a carta de encaminhamento na unidade da avenida Sepúlveda, s/nº, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

EPTC

A EPTC informa que, em razão do avanço nas obras da duplicação da avenida Tronco, a partir das 9h de hoje haverá alteração no trânsito na região da avenida Carlos Barbosa, no bairro Medianeira. No sentido Centro-bairro, será liberado para o trânsito de veículos o trecho entre a rua Fonseca Ramos e a av. Niterói. Com a alteração, será bloqueado trecho da avenida Gastão Haslocher Mazeron, entre o Beco do Pezzi e a av. Moab Caldas.