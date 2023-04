O Instituto Ling (rua João Caetano, 400) recebe a partir de segunda-feira o artista visual cearense

Charles Lessa

para uma intervenção ao vivo em uma das paredes do centro cultural. De 10 a 14 de abril, o público poderá acompanhar gratuitamente a criação da nova obra, em tempo integral, observando as escolhas, os gestos e os movimentos do artista. A atividade faz parte da segunda temporada do projeto Ling Apresenta que, neste ano, conta com a curadoria de Bitu Cassundé. Após a finalização do mural, Lessa comentará a experiência e o resultado em bate-papo com o público e a curador no sábado, dia 15, às 11h. A conversa poderá ser acompanhada gratuitamente, mediante inscrição prévia e sem custo no site do Instituto Ling. A obra ficará exposta para visitação até o dia 3 de junho, com entrada franca, de segunda a sábado (exceto feriados), das 10h30min às 20h.

Seis meses de aulas gratuitas com grandes referências da música, realizado pela Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa). É a oportunidade que o

Ópera Estúdio

- Curso de Formação Interdisciplinar para Cantores Líricos proporciona para cantores líricos que desejam se profissionalizar. Cantores com mais de 18 anos podem se inscrever pelo site da Ospa a partir desta segunda-feira até o dia 30 de abril. Após audições, os aprovados terão aulas entre maio e novembro deste ano. Além da possibilidade de estudar junto de professores referências na área, os participantes ganham uma vitrine para demonstrar os conhecimentos adquiridos: o projeto terá recitais abertos ao público e será concluído com a montagem completa da ópera Carmen, de Georges Bizet. Os 12 alunos ativos e 18 suplentes/ouvintes terão acesso a disciplinas regulares semanais e quinzenais, masterclasses e workshops sediados na Casa da Ospa e no Complexo Theatro São Pedro e Multipalco.

Após uma temporada de sucesso e o Açorianos de Melhor Espetáculo de 2022,

Novos Velhos Corpos 50

retorna aos palcos, desta vez, dentro da programação especial de inauguração do Teatro Oficina Olga Reverbel do Multipalco (Praça Marechal Deodoro, s/n). A apresentação ocorre nesta segunda-feira, às 19h. Os ingressos custam entre R$ 20,00 e R$ 40,00, à venda pelo site do Theatro São Pedro. O espetáculo mostra Eva Schul, Eduardo Severino, Mônica Dantas, Robson Duarte, Rossana Scorza e Suzi Weber, bailarinos e coreógrafos experientes, que buscam expandir a eterna juventude do universo da dança. Novos Velhos Corpos 50 oferece perspectivas poéticas de modo a friccionar rótulos geracionais e flexibilizar a convicção de que o corpo na dança é um instrumento a serviço da eficiência, da agilidade e da virtuosidade.