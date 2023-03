Morreu neste domingo o ator, diretor e roteirista

Antônio Pedro,

aos 82 anos, em decorrência de insuficiências renal e cardíaca. A informação foi confirmada por uma nota da TV Globo, na qual o artista trabalhou por décadas. Ator de novelas como Sassaricando (1987) e Bebê a Bordo (1988), ele brilhou ainda no cinema em filmes como Gabriela, Cravo e Canela (1983), O Homem Nu (1997) e O Que é Isso, Companheiro? (1997). Ainda na TV, participou de programas humorísticos como a Escolhinha do Professor Raimundo e Zorra Total, nos quais fez diversos personagens. Nascido em 11 de novembro de 1940, no Rio de Janeiro, Antônio Pedro teve seu primeiro papel nas telinhas na TV Tupi, em Super Plá, de 1969. Iria para a Globo em 1972, com O Bofe. Antônio Pedro deixa três filhos - entre eles, as atrizes Alice Borges e Ana Baird.

Ao longo do primeiro semestre de 2023 ocorre uma série de

oficinas artísticas

destinadas a quem deseja entrar em contato com a prática das artes cênicas na Capital. A maioria dos projetos é aberta para iniciantes ou pessoas que buscam a arte como ferramenta de desenvolvimento humano. "Qualquer pessoa que queira se relacionar melhor com o mundo e abrir seus canais sensoriais, ampliando o campo de cosmovisão, comunicação e feedback, pode frequentar uma oficina de teatro", observa o ator e diretor Renato Del Campão. Entre os dias 11 de abril e 23 de maio, ele ministra a Oficina do Oprimido - Técnica Teatro do Oprimido Augusto Boal, no espaço La Photo/ Via Trastevere, em Porto Alegre. Outras opções são a oficina Ela: Experiência Cênica para Mulheres, de Kalisy Cabeda, no Espaço Cerco Cultural; o projeto Sapateando sem fronteiras, ligado à Escola e Companhia de Flamenco Del Puerto; e Isadora Franco, na oficina Dançar Manso, Mover Imenso, na CCMQ. Confira detalhes e informações sobre cada curso na matéria de Adriana Lampert no site do JC.

A Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1.190) recebe, no seu Salão Mourisco, o espetáculo Profusão, com a cantora e compositora

Stephanie Soeiro.

No espetáculo, ligado ao projeto Chapéu Acústico, ela estará acompanhada do músico Geyson William, no violão e piano. O evento será nesta terça-feira, às 19h, com entrada gratuita, com contribuição espontânea aos artistas. Integrando as celebrações do mês dedicado à mulher, o evento traz Stephanie cantando alguns sucessos da MPB, dos clássicos às pérolas esquecidas. No repertório estão canções de Beth Carvalho, Tim Maia, Lô Borges, Gal Costa, Elis Regina e Os Mutantes, entre outras. O espetáculo terá também algumas composições autorais de Stephanie Soeiro, que retorna aos palcos após uma pausa de três anos.