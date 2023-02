Fechamento

Correios

Os Correios identificaram uma falha no aplicativo Meu Correios que estava deixando "vulneráveis" dados dos clientes. A situação já foi corrigida, segundo a estatal, sem que houvesse vítimas. Para proteger os dados, os Correios estão enviando mensagens aos usuários, solicitando a troca de senha do app. "Detectamos possível acesso indevido ao seu nº de celular cadastrado, protocolo LGPD foi acionado. Considere alterar sua senha", diz o texto.

OCDE

O PIB dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) cresceu no fraco ritmo de 0,3% no quarto trimestre de 2022 ante os três meses anteriores, segundo relatório publicado pela OCDE nesta terça-feira. O resultado apontou leve desaceleração, uma vez que o PIB da OCDE havia expandido 0,4% no terceiro trimestre de 2022 ante o segundo.

Facebook e Instagram

A Meta Platforms, dona do Instagram e Facebook, está lançando um serviço de assinatura paga que permite aos usuários verificar suas contas com identificação do governo e receber acesso direto ao suporte ao cliente. O objetivo é aumentar a segurança e a autenticidade dos serviços da empresa, disse o presidente executivo Mark Zuckerberg em postagens nas redes sociais.

Agronegócio

A safra recorde de mais de 300 milhões de toneladas esperada para o Brasil neste ano evidencia a proporção que o agronegócio tomou dentro da economia brasileira. Entre 2002 e 2022, o PIB agrícola do País saltou (em números deflacionados) de US$ 122 bilhões para US$ 500 bilhões - o equivalente a uma Argentina. De acordo com o economista José Roberto Mendonça de Barros, o agronegócio brasileiro apresentou um crescimento extraordinário nos últimos 40 anos, com destaque para os últimos 20 anos.

Iris Araújo

Morreu ontem a ex-deputada federal e ex-primeira-dama de Goiás Iris Araújo, aos 79 anos. A causa da morte foi uma complicação em decorrência de uma cirurgia no pulmão, conforme informou a família da ex-parlamentar. Iris foi filiada ao MDB, disputou a vice-presidência da República em 1994 e foi suplente no Senado, tendo assumido a cadeira na casa em duas ocasiões. Ela era casada com o ex-governador de Goiás Iris Rezende, que faleceu em 2021.