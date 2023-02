O pianista gaúcho

Ney Fialkow

abre a temporada deste ano do Bell'Anima com um recital neste sábado, às 20h. O programa terá a estreia mundial dos Prelúdios para Piano Livro II, criados pelo compositor Vagner Cunha especialmente para Fialkow. O recital será realizado na sede da Bell'Anima Produções (Rua Oniotan, S/N - São João do Polêsine/RS), no Recanto Maestro. Os ingressos estão à venda no local e na Sympla, por valores a partir de R$ 50,00. No dia 26 de fevereiro, sem presença de público, as obras serão registradas em estúdio especialmente montado no local pelo engenheiro de som Leo Bracht. As gravações serão lançadas em álbum do selo Bell'Anima, dando sequência ao disco Vagner Cunha: Prelúdios para Piano Livro I, lançado em 2017, com André Carrara ao piano.

A Mocidade Alegre é a grande campeã do

Carnaval de São Paulo

de 2023. No total, a escola teve 270 pontos. Este é o 11º título da escola de samba. Durante boa parte da apuração, Mocidade e Mancha Verde figuravam entre as melhores colocadas. Foi no quesito de mestre-sala e porta-bandeira que o cenário mudou: a Mancha Verde caiu para o quarto lugar e Acadêmicos do Tatuapé subiu para a segunda posição. O desfile da Mocidade teve o tema Yasuke, o primeiro samurai africano do Japão. A escola desejou não só contar essa história milenar, mas também homenagear culturas tão distintas, como a negra e a oriental. A escola também buscou, com o desfile, enaltecer a luta diária de jovens de comunidades pobres para vencer desigualdades. O nome do guerreiro foi apresentado ao público no começo do espetáculo. Cada letra foi escrita em taikos, tambores orientais, que eram girados em 180° que, após o movimento, revelavam a palavra "morada", apelido da escola. As representações das gueixas e dos samurais japoneses indicaram o capricho e o cuidado da Mocidade com a fantasia. Nos carros-alegóricos, um guerreiro sendo banhado por uma queda d'água e o dragão abraçado a uma espada girando sobre a alegoria também impressionaram o público.

O resultado das escolas de samba do

Rio de Janeiro

será divulgado hoje, com a apuração das notas dos desfiles do grupo especial a partir das 15h, no sambódromo da Marquês de Sapucaí, por uma comissão composta por integrantes da diretoria da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba) e da Riotur. A Imperatriz Leopoldinense e a Viradouro saíram como favoritas para o título de campeã. Em comum, as escolas levaram biografias para a avenida. Se verde, branco e dourado narrou a vida de Lampião acom pegada dos cordéis nordestinos; a escola de Niterói usou flores e perfumou a avenida para celebrar a memória de Rosa Maria Egipcíaca - primeira negra no País a escrever um livro. As duas agremiações se unem à Mangueira (foto), favorita do primeiro dia na disputa do título, cujo enredo tratou sobre as instituições carnavalescas da Bahia, como Olodum e Ilê Aiyê.