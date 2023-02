Fechamento

Gestão

Em reunião ontem, Simone Leite foi reconduzida pelo presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, à presidência do Conselho Estadual da Mulher Empreendedora. Em sua manifestação, Costa destacou que o grande desafio dos próximos anos é o engajamento e acredita que o Conselho da Mulher terá papel revolucionário como ferramenta de transformação nesse processo.

Banco Mundial

O presidente do Grupo Banco Mundial, David Malpass, pretende deixar o cargo em 30 de junho, informou a instituição, em comunicado divulgado ontem. A renúncia acontecerá um ano antes do previsto para o fim do mandato. O Banco Mundial não esclareceu como ocorrerá o processo de sucessão de Malpass.

Petrobras

A Petrobras abriu ontem as inscrições para o concurso público com 373 vagas imediatas e mais 746 postos para cadastro de reserva, somando 1.119 oportunidades. O salário inicial é de R$ 5.563,90. Para concorrer, o candidato precisa ter 18 anos completos na data de admissão e ensino técnico em área específica conforme a determinação da vaga. As inscrições vão até as 18h do dia 17 de março, pelo site cebraspe.org.br. A taxa de participação é de R$ 62,79.

Receita Federal

Contribuintes que têm pendências com o Fisco podem quitar alguns débitos com cartão de crédito. A Receita Federal iniciou projeto piloto que permite o uso da ferramenta para o pagamento de algumas guias de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf). Neste primeiro momento, o pagamento com cartão de crédito vale para alguns ambientes da Receita Federal, do Programa Regularize e do Simples Nacional.

Programas Sociais

Entre março e dezembro deste ano, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) fará a revisão de dados de 5 milhões de beneficiários de programas sociais que declaram ser unipessoais, ou seja, morar sozinhos. A medida faz parte da ação do governo federal para corrigir e qualificar os critérios para inscrição no Cadastro Único (CadÚnico).

Inflação

O Índice Geral de Preços-10 (IGP-10), calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), teve variação de 0,02% em fevereiro. O IGP-10 tem como base preços coletados do dia 11 do mês anterior ao dia 10 do mês corrente e serve como prévia para o comportamento da inflação.