Uma das atrizes ícone dos anos de 1970,

Raquel Welch

morreu ontem, aos 82 anos. A informação foi confirmada pela família e o agente da atriz. A causa não foi divulgada, mas familiares afirmam que a artista morreu após breve período de doença. Welch começou a carreira em 1964, mas foi em 1966 que chegou ao estrelato com "Viagem Fantástica", de Richard Fleischer, e "Mil Séculos Antes de Cristo", de Don Chaffey. As duas produções ajudaram a consolidar a artista como símbolo sexual pela próxima década. Ela também ficou marcada na história por sua atuação em "Desejo de Vingança", de 1971, um dos primeiros longas do controverso subgênero apelidado de "rape and revenge". Nascida em Chicago, sua beleza foi validada na adolescência, quando venceu diferentes concursos de beleza, o que impulsionou a carreira como modelo. A estreia no cinema aconteceu como figurante nos filmes "Uma Certa Casa Suspeita" e "Carrossel de Emoções", ambos de 1964. Ela ainda fez alguns trabalhos na TV antes de assinar contrato com a 20th Century Fox, estúdio que a elevou ao status de estrela em várias produções. Seus últimos trabalhos foram na comédia "Como se Tornar um Conquistador" e na série "Date My Dad", ambas de 2017.

A programação do

Parador da Figueira

do Shopping Iguatemi (Av. João Wallig, 1.800) será especial na semana de Carnaval, com atrações das 16h às 22h. O grupo feminino 50 Tons de Pretas se apresenta nesta quinta-feira, enquanto a Banda Love Cats toca na sexta-feira. Samba e Amor comanda o espetáculo no sábado e o Grupo Samba Delas faz a festa no domingo. Além das atrações musicais, o espaço oferece opções de gastronomia e drinks, além de música a cargo de DJs. A programação completa pode ser conferida no site e no aplicativo do Iguatemi Porto Alegre.

