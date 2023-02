A mescla de jazz, blues e música francesa do

Luana Pacheco Trio

é atração no Sgt. Pepper's (rua Quintino Bocaiúva, 256) nesta quinta-feira, às 21h. A cantora e compositora se apresenta ao lado de Luciano Leães (piano) e Miriã Farias (violino), e o show tem ingressos disponíveis no Sympla, a partir de R$ 30,00. Com inspirações alicerçadas em grandes nomes femininos da música norte-americana, francesa e brasileira, Luana construiu sua persona artística no trânsito pelos três idiomas, principalmente influenciada pelo jazz, blues e música francesa. Neste show, Luana traz as canções autorais e também releituras de grandes divas que a inspiram a cantar. Intérprete e compositora, Luana fez seu debute autoral em 2018, em CD homônimo. Em 2022 lançou a faixa Peixe, que abre uma nova fase, com composições em português. A música tem produção de Luciano Leães, que também toca baixo, guitarra, teclados e faz as percussões.

O espetáculo Alegria Feitoria, do humorista

Maikinho Pereira,

sobe ao palco do Teatro do Sesc (av. Alberto Bins, 665) nesta quinta-feira, às 20h. A peça faz parte da programação do Porto Verão Alegre e tem ingressos à venda no site do festival, a partir de R$ 20,00. A obra traz a personagem Bruna, que satiriza os ex-participantes de reality shows e as situações da vida dos ex-BBBs. Com uma personalidade caótica, Bruna faz piadas sobre situações do trabalho e suas empreitadas como coach de candidatos para entrar no BBB. Humorista, ator e relações públicas, Maikinho já atuou como repórter no SBT, e hoje é especialista em shows e palestras corporativas, já tendo passado por mais de 500 empresas pelo Brasil.

Referência em flamenco em Porto Alegre e no Brasil, o

Tablado Andaluz

vai oferecer aulas de dança em espaços públicos da Capital no verão. As oficinas acontecem em dois lugares: no Parque da Redenção, neste sábado, e na orla, no dia 25, ambos com horários separados para quem já dança, às 18h, e para quem nunca dançou, às 19h. As oficinas são abertas ao público e serão disponibilizados tablados individuais, sapatos e saias para os encontros. A diretora, coreógrafa e professora Andrea Franco é quem comanda as aulas, proporcionando uma experiência tanto para quem já está inserido no universo flamenco quanto para quem tem vontade de conhecer. Mais informações pelos telefones (51) 3311-0336 e (51) 99873-0809.