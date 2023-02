A terceira edição do

Festival Internacional de Dança de Porto Alegre

já está com data marcada: de 6 a 11 de junho, o Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n), em Porto Alegre, se tornará a vitrine mundial da dança. A Mostra Competitiva está aberta para bailarinos e estudantes de dança de todas as nacionalidades, de 10 a 25 anos, e as inscrições vão até 30 de abril no site do Festival. A premiação vai revelar os melhores em quatro estilos: Ballet Clássico de Repertório, Dança Contemporânea, Neoclássico e Danças Livres. Para crianças de 6 a 10 anos, haverá um momento especial, a Maratona Kids. As categorias estão divididas em variação masculina ou feminina, duo, trio, Pas de Deux, Grand Pas de Deux e Conjunto, cada uma delas nas faixas júnior (de 10 a 12 anos), juvenil (de 13 a 15 anos), adulto (de 16 a 18) e avançado (de 19 a 25).

O espetáculo

A Válvula

estreia no Bar do Nito (Av. Coronel Lucas de Oliveira, 105) nesta terça-feira e abre pequena temporada de apresentações até domingo, sempre às 20h. A peça integra a programação do Porto Verão Alegre e tem ingressos à venda no site do Festival, a partir de R$ 20,00. Dirigida pelo jovem Rodrigo Waschburger, A Válvula satiriza o estereótipo de um político acima de qualquer suspeita. Em formato de semi-arena, Rafaela Fischer, Lucas Soares e João Pedro Corrêa colocam em uma espécie de picadeiro personagens farsescos que desvendam a hipocrisia de uma sociedade pretensamente conservadora. A estreia acontece em uma das casas noturnas mais tradicionais da capital, que, em julho, comemorou 30 anos.

Na cerimônia realizada na noite de domingo, em Los Angeles, nos Estados Unidos, o

Grammy 2023

contou com quebra de recorde por parte de Beyoncé (que agora tem 32 gramofones, superando o maestro Georg Solti), vitórias importantes de Harry Styles (foto, ganhador de álbum do ano) e Lizzo, lembranças aos falecidos Erasmo Carlos e Gal Costa e decepção para a brasileira Anitta, que concorria como artista revelação e acabou não levando o prêmio, que ficou com Samara Joy. Sam Smith, que se define como não-binário, e Kim Petras, mulher transgênero, receberam o prêmio de melhor performance pop em grupo ou duo por Unholy, enquanto Bonnie Raitt se mostrou surpresa ao vencer o prêmio de canção do ano por Just Like That. Outro destaque vai para Viola Davis, que venceu na categoria de melhor audiolivro, narração ou contação de histórias e, agora, está na seleta lista de artistas que já venceram os prêmios Oscar (cinema), Tony (teatro), Emmy (TV) e Grammy (música). A presença brasileira foi o grupo Boca Livre, que ganhou como melhor álbum de pop latino ao lado do músico Ruben Bladés, do Panamá.