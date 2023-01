Previsão do Tempo

Rio Grande do Sul

A semana começa com tempo firme e sol nas Metades Sul e Oeste, o que poderá agravar a situação da estiagem no Estado. Por outro lado, nas faixas Norte e Leste a umidade estará presente com variação de nuvens, alternando com momentos de sol e pancadas esparsas de chuva. Em geral, a expectativa é de baixos acumulados. A temperatura irá subir mais na fronteira com a Argentina, com máxima prevista ao redor de 35°C. O vento ira predominar do quadrante Leste/Sudeste com rajadas fracas a moderadas ao longo do dia.

Porto Alegre

A nebulosidade estará bastante presente alternando com períodos de sol. Não se afasta a ocorrência de chuva passageira e esparsa. O vento estará bastante presente até meados da semana, oscilando entre os quadrantes Sul e Leste. Ate lá, a máxima irá oscilar ao redor de 30°C.