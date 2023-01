Aproveitando a data de seu aniversário,

Felipe Karam

lança na terça-feira, às 10h, no canal do músico no YouTube, o videoclipe Odeon, que apresenta arranjo inédito composto por ele para violino de cinco cordas solo, reinterpretando composição do pianista e compositor Ernesto Nazareth. De acordo com Karam, o videoclipe homenageia um dos precursores, junto com Chiquinha Gonzaga, João Calado e Heitor Villa-Lobos, da criação do primeiro gênero musical urbano genuinamente brasileiro, o choro. A releitura foi filmada com a Cinemateca Capitólio ao fundo e com um telão de cinema, com exibições do cinema Odeon e do Rio de Janeiro na década de 1940.

Ao longo do verão, três exposições ficam em cartaz no

Centro Cultural da Ufrgs

(Rua Eng. Luiz Englert, 333). As mostras Múltiplo Leminski - um mergulho na obra de Paulo Leminski e Palavrar, de Elida Tessler, além de um grafite de giz de Dudu Sperb, têm entrada franca e aberta à comunidade em geral. Múltiplo Leminski se propõe a mergulhar na vida e na obra de Paulo Leminski, trazendo originais (manuscritos e datilografados), entrevistas, cartas, documentos pessoais, crônicas de jornais, fotografias e vídeos do artista. Por sua vez, a mostra assinada por Elida Tessler investiga possíveis relações entre palavra e imagem, e celebra os 90 anos do escritor, filósofo e tradutor Donaldo Schüler. Essas duas exposições ficam no local até 20 de abril, com visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h (Leminski) e das 8h às 20h (Tessler). Por sua vez, o painel Salve a Selva, de Dudu Sperb, permanece no Centro Cultural da Ufrgs até 3 de março, em dias úteis, das 9h às 18h.

O Instituto Ling (rua João Caetano, 440), em parceria com a Cervejaria Fil, receberá duas edições da experiência

Drink and Draw,

um misto de oficina com happy hour que une o prazer e a diversão do desenho com o espírito de uma confraternização entre amigos. Os encontros acontecem nos dias 18 de janeiro e 8 de fevereiro, quartas-feiras, das 19h às 21h30min. Entre uma cerveja e outra, os participantes irão desenhar sob a tutela de um artista convidado, dentro da temática Memórias de um verão. Na primeira edição, a convidada será a artista e ilustradora Carla Barth. Já no próximo mês, quem conduz a atividade é o artista visual Gustavo Assarian. As inscrições, com vagas limitadas, podem ser feitas separadamente, no valor de R$ 140,00 para cada experiência, no site e na recepção do instituto. No preço do ticket estão inclusos os materiais para a aula, a cerveja e um tira-gosto. Para participar não é preciso conhecimento prévio.