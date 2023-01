Amplamente reconhecido como um dos maiores guitarristas da história,

Jeff Beck

morreu na última terça-feira, aos 78 anos de idade. A informação foi confirmada nesta quarta-feira, em nota divulgada pela família. Segundo o comunicado, o músico faleceu depois de contrair uma meningite bacteriana. Nascido em 24 de junho de 1944 em Wallington, na Inglaterra, Geoffrey Arnold Beck começou a tocar guitarra na adolescência, e ganhou projeção a partir de 1965, quando juntou-se aos Yardbirds, na vaga deixada pelo lendário Eric Clapton. Na carreira solo, ficou conhecido como um inovador das seis cordas, abrindo caminho para estilos como o heavy metal e explorando ao limite gêneros como blues, soul e jazz rock. Suas últimas gravações estão no álbum Patient Number 9, de Ozzy Osbourne, para o qual gravou guitarra na faixa-título e A Thousand Shades.

Chegou ao fim a banda de heavy metal brasileira

Shaman.

A parceria chega ao fim depois de o baterista do grupo, Ricardo Confessori, ter feito uma defesa veemente dos bolsonaristas que atacaram a Praça dos Três Poderes, em Brasília, no último domingo. Na ocasião, o músico discutiu de forma ríspida com usuários do Instagram, usando termos interpretados como homofóbicos. Horas depois, o guitarrista Hugo Mariutti publicou um comunicado em que informava que a banda chegava ao fim, mas que as agendas já anunciadas seriam cumpridas. Mais cedo, o baixista Luis Mariutti tinha deixado claro que estava deixando a banda. "O episódio de hoje do Ricardo serviu para me alertar para muita coisa, porque foram faladas coisas muito sérias, que hoje em dia não cabem mais", disse nas redes sociais. Depois que a discussão ganhou as redes, Confessori fez um vídeo dizendo que suas opiniões pessoais não se expandiam "para empresas, grupos, escolas ou qualquer outro tipo de grupo do qual eu faça parte."

O projeto Meme a Noite de Comédia apresenta nesta quinta-feira, às 21h, seu primeiro

Festival Open Mic de Stand Up Comedy

no Quentin's Bar (rua General Lima e Silva, 918). O festival reunirá dez comediantes, que se revezarão em apresentações autorais de cinco minutos e competirão pelo prêmio de melhor da noite. A decisão será feita por um júri técnico de comediantes e produtores, além de voto popular. O elenco será formado pelos comediantes Marcelo F., Jon Black, Rafa Machado, Alberto Jacobsen, Gabi Vergara, Marcelinho Gonçalves, Nando Brites, Diego Galvão e Rodrigo Moraes. Ingressos, a partir de R$ 25,00, estão à venda no site pensanoevento.com.br.