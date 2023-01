Fechamento

Dívida e RRF

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, negou ontem a existência de qualquer discussão no governo sobre flexibilizar o Regime de Recuperação Fiscal (RRF) dos estados. Ele reafirmou que a combinação de responsabilidades fiscal e social é uma diretriz do presidente Lula e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Gás natural

A Petrobras reduziu em 11,1% por R$/m3 o gás natural transportado e distribuído por dutos de novembro de 2022 a janeiro de 2023. Os reajustes do gás natural da estatal são trimestrais e obedecem contratos com as distribuidoras.

OCDE

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) voltou a desacelerar em novembro de 2022, a 10,3%, à medida que a pressão dos custos de energia diminuiu, segundo comunicado divulgado pela OCDE ontem.

Comércio exterior

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, reafirmou ontem que o governo Lula irá buscar mais tratados comerciais, conquistar mais mercados, aumentar a exportação, além de trazer investimentos e estimular os micro e pequenos negócios. A declaração foi dada após agenda na Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex).

Estradas

O fluxo de veículos em estradas com pedágio cresceu 6,3% em 2022, segundo dados da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) e da Tendências Consultoria Integrada. A taxa acumulada é resultado do crescimento tanto no segmento de veículos leves (7,9%), quanto no de veículos pesados (1,9%). Em dezembro, o fluxo de veículos em estradas com pedágio subiu 0,5% na comparação com novembro, na série com ajuste sazonal.

Colheita da uva

Ocorreram ontem a Abertura Simbólica da Colheita da Safra de Uva e Ameixa e o Lançamento da 31ª Festa da Uva e Ameixa de Porto Alegre, que será realizada nos dias 14, 15, 21 e 22 de janeiro, na Praça Nossa Senhora de Belém, no bairro Belém Velho.