Em comemoração aos 15 anos do BarraShoppingSul, celebrados em novembro, o ano de 2023 inicia com uma exposição que deve balançar o coração dos fãs de Fórmula 1. A mostra interativa

Eu, Ayrton Senna da Silva

será inaugurada no dia 13 de janeiro, às 12h, no Centro de Eventos do shopping. Quem visitar a exposição poderá conhecer detalhes da carreira do piloto, em um total de 12 ambientes que incluem diversos objetos que foram de Ayrton. Todos os espaços contam com uma narrativa gerada por inteligência artificial, que permite que toda a história da carreira de Ayrton seja contada por ele mesmo. A exposição vai até 5 de março, de terças-feiras a sábados, das 10h às 22h; e aos domingos e feriados, das 11h às 21h. Os ingressos custam R$ 45,00, com opções de meia-entrada, e podem ser adquiridos pelo App Multi ou na bilheteria do local. Parte do lucro será destinado para ações de responsabilidade social do Instituto Ayrton Senna.

Estão abertas inscrições gratuitas para as primeiras

oficinas de formação audiovisual

do Cine Farol Santander, que acontecem nos meses de janeiro e fevereiro. A primeira atividade, A Cena, os Atores e a Direção, acontece nesta quinta-feira, das 14h30min às 18h30min. Ministrada por Bruno Carvalho, a oficina abordará os elementos que ajudam a definir a forma final de um filme, como decupagem, gênero, ritmo e atuação. Também estão abertas inscrições para a oficina Animando Desenhos (17 de janeiro), de Marco Arruda, tratando das técnicas disponíveis para se criar animação e colocando a teoria em prática, com a realização de exercício onde os alunos animarão seus próprios desenhos. As duas atividades têm como público alvo jovens de 10 a 17 anos e professores do ensino básico. Formulários para inscrição podem ser acessados em link disponível no site do Jornal do Comércio.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, afirmou nesta terça-feira que sua gestão estuda a

criação de um memorial

sobre a invasão e depredação do patrimônio público ocorrida no último domingo nas sedes dos Três Poderes, em Brasília. "É um tesouro do povo brasileiro, pertencimento da nação, do Estado, e que precisa ser respeitado", disse ela. "Esse memorial é para que nunca mais possa acontecer outra violência desse nível, com a memória, com o intocável que é a nossa democracia." O levantamento dos danos está em andamento, e a expectativa é de que uma lista mais completa seja divulgada na quinta-feira. A ministra falou após reunião com a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, no Planalto para tratar da recuperação do patrimônio destruído por vândalos na invasão do último domingo.