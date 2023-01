Fechamento

Tarcísio de Freitas (SP)

Ao tomar posse no cargo de governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em discurso, exaltou a Deus, agradeceu o apoio de sua família e afirmou que dará prioridade à redução das desigualdades sociais no Estado e à pacificação social. Em um discurso nacionalizado, o ex-ministro de Jair Bolsonaro agradeceu mais uma vez ao agora ex-presidente e pediu, sem citar diretamente o nome de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que não ocorram retrocessos no controle dos gastos públicos no Brasil.

Cláudio Castro (RJ)

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, reeleito em primeiro turno tomou posse ontem (1º) no plenário do Palácio Tiradentes, antiga sede da Assembleia Legislativa do estado (Alerj). No discurso de posse, Castro disse que vai assumir como "prioridade absoluta" do governo o combate à violência contra a mulher e ao feminicídio. Castro classificou de "bárbaro" o crime de feminicídio, que atinge "mulheres e destrói famílias".

Romeu Zema (MG)

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, foi reconduzido ontem (1º) ao cargo em cerimônia na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ele pediu a união de todos os Poderes, instituições e sociedade civil em prol da retomada do protagonismo político e econômico do estado. Em discurso, o governador lembrou os desafios enfrentados no primeiro mandato em virtude do que se referiu como situação financeira caótica em que encontrou Minas Gerais.

Jerônimo Rodrigues (BA)

Empossado como governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), disse que o povo brasileiro se posicionou a favor da democracia na eleição do ano passado, referindo-se à vitória de Lula. "Nessas últimas eleições, o povo brasileiro emitiu um claro posicionamento em favor da democracia e da recomposição da moldura constitucional", disse Jerônimo em seu discurso de posse.

Raquel Lyra (PE)

Raquel Lyra (PSDB) tomou posse, ontem, como a primeira mulher governadora de Pernambuco. Em seu primeiro discurso, Lyra falou sobre o combate à fome como prioridade máxima do novo governo. Afirmou, ainda, que pretende retomar o protagonismo do estado no cenário nacional. Raquel Lyra também falou sobre polarização entre opositores políticos e pediu união.

Ratinho Junior (PR)

O governador Carlos Massa Ratinho Junior foi empossados ontem para o segundo mandato consecutivo à frente do governo do Paraná. A cerimônia ocorreu na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), em Curitiba. Em discurso, ele se comprometeu com uma gestão de continuidade, com foco em melhorar indicadores. “Com um ambiente econômico saudável, menos burocracias e boas políticas de atração de investimentos, o Estado conseguiu aliar o crescimento da economia, mesmo diante dos impactos da Covid-19, à promoção de uma agenda ambiental sólida e reconhecida globalmente”, salientou.

Suplentes

Além da posse do governador do Estado, Eduardo Leite, aconteceu, no Palácio Piratini, a posse do secretariado do novo governo. Seis deputados da atual legislatura integram a nominata do Executivo e abrem vagas que serão ocupadas pelos suplentes: Clair Kuhn (MDB), Álvaro Boessio (MDB), Regina Becker (União), Adilson Troca (PSDB), Faisal Karam (Podemos). O próximo secretário de Transportes e Logística, Juvir Costella (MDB), foi o único a não tomar posse neste domingo.