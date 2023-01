A chegada de 2023 na madrugada deste domingo foi celebrada por muitos porto-alegrense no

Réveillon na Orla do Guaíba.

Shows de fogos de artifício e música animaram o público que se reuniu no trecho 1 da Orla, em evento que começou na tarde de sábado e se estendeu durante a primeira madrugada do ano. No local, dez atrações musicais se revezaram para animar o público até a meia-noite, quando uma queima de fogos de sete minutos coloriu o céu da Capital. A estimativa da prefeitura é de que cerca de 100 mil pessoas tenham participado do Réveillon na Orla. Bares e quiosques funcionaram em horários especiais para atender o público, e um esquema de trânsito foi montado pela EPTC para garantir a segurança de quem se deslocou para a região. A contagem regressiva para a chegada do novo ano foi comandada pelo DJ Cabeção. Também subiram ao palco MC Jean Paul, Tributo a Tim Maia, DJ Rick Marx, Virozueira, Jei Silvanno e Amilton Lina.

Instituição da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), sediada na Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), a

Biblioteca Infantil Lucília Minssen

está com inscrições abertas para a oficina de férias com contação de histórias, confecção de pipa, pandorga e papagaio. A atividade conduzida pela atriz e contadora de histórias Carmem Henke se destina a crianças de 5 a 12 anos. Os encontros acontecem nas terças-feiras do mês de janeiro, a partir do dia 10, na Sala Lili Inventa o Mundo, 4º andar da CCMQ (Rua dos Andradas, 736). Inscrições pelo e-mail [email protected] , ao valor de R$ 20,00 para cada dia de oficina. Também em janeiro, a Biblioteca Lucília Minssen e a produtora Cena Produções Artísticas realizam a Oficina de Confecção de Bonecos, com o contador de histórias e bonequeiro Danilo Furlan, de Maringá, Paraná, e a Contação de histórias e confecção de petecas, com Andréia Bitencourt. Detalhes e horários de todas as oficinas podem ser conferidos no site do JC.

Nesta terça-feira, às 11h30min, ocorre a primeira apresentação da série Recitais Casa da Música: Nobres Recitais da temporada 2023. Nesta apresentação, a Casa da Música Poa (rua Gonçalo de Carvalho, 22) recebe o

Duo Ribeiro,

formado por Alexandre Ribeiro e Gabriel Ribeiro, que são pai e filho. Os músicos tocam instrumentos de cordas como violão, alaúde, teorba e guitarra romântica, interpretando de Johann Sebastian Bach (1685-1750) a peças autorais. Os ingressos custam R$ 20,00 (meia entrada) e R$ 40,00 (entrada inteira). Em 2020, o duo fez uma aclamada turnê pela Argentina, onde retornou em 2022, desta vez utilizando o alaúde renascentista. Em todas as apresentações que realizam, pai e filho procuram contextualizar as obras e os instrumentos utilizados, propondo diálogos com o público que comparece aos espetáculos.