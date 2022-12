Fechamento

Pelé parou uma guerra

O futebol de Pelé, morto nesta quinta-feira, protagonizou momentos históricos que ultrapassaram os gramados. O craque conseguiu até mesmo parar uma guerra: em 1969, durante uma excursão do Santos pelo continente africano, as forças envolvidas em uma guerra civil na Nigéria teriam decretado um cessar-fogo, para que um amistoso com a presença do Rei em campo pudesse acontecer.

Fama internacional

Considerado o brasileiro mais famoso fora do Brasil em todos os tempos, Pelé colecionou prêmios e homenagens na carreira. Foi condecorado como "sir" do Império Britânico, em 1997, e eleito Futebolista do Século pela Unicef. Ícone da cultura pop, Andy Warhol declarou que o Rei era exceção à sua famosa frase de que todos teriam 15 minutos de fama: "Pelé será famoso por 15 séculos".

Pelé nos EUA

Apenas dois clubes tiveram a honra de contar com o eterno Pelé em seu elenco. Além do Santos, o New York Cosmos, dos Estados Unidos, contou com o craque brasileiro entre 1975 e 1977. A passagem do Atleta do Século pelo clube ajudou a impulsionar o soccer no país, hoje um importante mercado mundial do esporte.

Cristiano Ronaldo e Messi

"Um mero 'adeus' ao eterno Rei Pelé nunca será suficiente para expressar a dor que abraça todo o mundo do futebol. Uma inspiração para tantos milhões, uma referência do ontem, de hoje, de sempre", escreveu o craque português Cristiano Ronaldo. Herói da última Copa do Mundo, Lionel Messi compartilhou duas fotos ao lado do craque, com uma legenda simples: "Descansa em paz, Pelé".

Zagallo

Colega de Pelé na Copa de 1958, Zagallo definiu o craque como seu "maior parceiro". "Amigo de tantas histórias, vitórias e títulos e que deixa um legado eterno e inesquecível. A pessoa que parou o mundo diversas vezes. A pessoa que fez da camisa 10 a mais respeitada", escreveu o ex-futebolista, que treinou o jogador na campanha da Copa de 1970.

Presidência

A Presidência da República prestou, em nota oficial, condolências a familiares e amigos de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. No final, a nota informa que o presidente Jair Bolsonaro "roga a Deus que o receba em seus braços e dê força e fé a toda a sua família e amigos". Por sua vez, o presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avaliou, nas redes sociais, que "poucos brasileiros levaram o nome do nosso país tão longe".