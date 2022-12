Fechamento

Governo Federal

O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e sua equipe pretendem apresentar um novo arcabouço fiscal em dobradinha com um programa de avaliação e revisão de políticas públicas, entre elas renúncias, subsídios e incentivos fiscais. Haddad defende que o novo regime tenha uma regra efetiva de controle de gastos, e não se concentre exclusivamente no controle do resultado primário para a volta de superávits nas contas públicas. O resultado primário é decorrente da diferença entre receitas e despesas do governo, sem contar os gastos com o pagamento dos juros da dívida.

Consignado

O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou com um veto lei que amplia para 45% a margem de crédito consignado para servidores públicos federais. Do total, 5% ficarão reservados exclusivamente para amortização de despesas ou saques de cartão de crédito. No entanto, o trecho que previa que outros 5% deveriam bancar despesas ou saques em cartão consignado de benefício foi barrado por Bolsonaro.

Indústria

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) subiu 1,2 ponto em dezembro, após queda de 3,6 pontos em novembro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o índice atingiu 93,3 pontos e interrompeu uma trajetória de três quedas consecutivas. O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) recuou 0,2 ponto porcentual, a 79,6%, o nível mais baixo desde maio de 2021 (77,8%).

Imóveis

A venda de novos imóveis no Brasil cresceu 12,9% de janeiro a setembro ante igual período do ano passado, apontou levantamento realizado com 18 empresas associadas à Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) em parceria com a Fipe. Ao todo, 122.738 unidades foram comercializadas nos 9 primeiros meses deste ano.

Fluxo cambial

O fluxo cambial do ano até 23 de dezembro ficou positivo em US$ 13,789 bilhões, informou o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era positivo em US$ 9,023 bilhões. Já no ano fechado de 2021, houve entrada líquida de US$ 6,134 bilhões.

Alimentos

A Caramuru Alimentos, uma das líderes no Brasil no processamento de soja, milho, girassol e canola, acaba de lançar oficialmente o Padrão Sustentar, que realiza diagnósticos e monitoramento de mais de 100 indicadores socioambientais e econômicos.