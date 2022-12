Com turmas de vocal, percussão e pandeiro, o coletivo

As Batucas

oferece uma nova rodada de oficinas de verão para mulheres de todas as idades, com aulas a partir de 4 de janeiro. Cada oficina terá quatro aulas de 1h cada ao longo do mês, no Estúdio das Batucas (rua Miguel Tostes, 849). As vagas (pelo valor de R$ 160,00) são limitadas, com inscrições pelo Sympla. Espinha dorsal do trabalho das Batucas, as oficinas têm por objetivo divertir, integrar, somar e reunir diferentes mulheres, que se fortalecem a partir dessa união e, além do aprendizado, acabam envolvidas em uma rica troca de vivências. Não há necessidade de experiência prévia e a escola disponibiliza todos os instrumentos e materiais de aprendizado necessários. Mais informações podem ser obtidas pelo perfil @asbatucas no Instagram.

Ator britânico que trabalhou na série The Crown,

Stephen Greif

morreu aos 78 anos, segundo um comunicado divulgado por seus representantes no final da última segunda-feira. Dono de uma extensa carreira no teatro e na televisão, ele atuou ainda em séries de televisão, como Blake's 7 e Citizen Smith, além de EastEnders e Doctor Who. No teatro, entre os destaques, está a peça Death of a Salesman, do National Theatre. Em The Crown, ele interpretou Sir Bernard Weatherill, presidente da Câmara, na quarta temporada da série da Netflix sobre a família real britânica. Nascido em Sawbridgeworth em 1944, Stephen Greif frequentou a Royal Academy of Dramatic Art e tornou-se membro da National Theatre Company. Atuou em inúmeras peças entre os anos 1960 e início dos anos 1970, quando ingressou na TV. Na série Blake's 7, exibida entre 1978 e 1981, ele foi o comandante espacial Travis.

Em seu terceiro livro, o jornalista e escritor

Arthur Veríssimo

reúne 32 crônicas e reportagens especiais que relatam experiências vividas em todos os continentes. Com capa desenhada por Adão Iturrusgarai, Onde Road - Expedições e Desventuras de um Jornalista Gonzo (Realejo Editora, 288 páginas, R$ 79,90) resgata experiências vividas pelo autor entre gurus, charlatões, atletas, artistas, políticos e peregrinos, entre outros, com textos publicados em revistas, jornais e web ao longo de 35 anos de carreira. O estilo escolhido por Veríssimo (que se destacou escrevendo, durante quase três décadas, para a revista Trip) valoriza não só o conteúdo da matéria, mas o tom confessional do repórter, bem como os bastidores e percalços que o cercam, contrapondo-se a uma abordagem meramente objetiva. Não por acaso, o sarcasmo e a ironia são elementos bastante presentes nas narrativas.