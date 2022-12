Fechamento

Renda

A renda média dos 40% mais pobres retomou ao patamar pré-pandemia nas regiões metropolitanas do Brasil. Mesmo com a melhora, concretizada no terceiro trimestre de 2022, o rendimento dos mais vulneráveis ainda está em torno de 22% abaixo do pico de uma série histórica iniciada em 2012. É o que indica a 11ª edição do Boletim Desigualdade nas Metrópoles, que reúne dados de 22 regiões metropolitanas do País.

Varejo

A varejista chinesa Shein tem planos de inaugurar cinco lojas no formato pop-up - ou seja, temporárias - no Brasil no ano que vem. As cidades nas quais as lojas serão abertas não foram confirmadas pela empresa de e-commerce, nem as datas de inauguração ou por quanto tempo as lojas permanecerão abertas. No último mês de novembro, a Shein abriu uma loja temporária no Shopping Vila Olímpia, em São Paulo. O aplicativo da Shein foi o mais baixado no ano passado no setor de moda, com 23,8 milhões de downloads no País.

INSS

A Justiça Federal liberou o lote mensal de atrasados do INSS. Recebem o dinheiro aposentados, pensionistas e outros segurados que ganharam ações com atrasados de até R$ 72.720, desde que o pagamento tenha sido emitido pela Justiça no mês de novembro. O Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou um total de R$ 1,636 bilhão para quitar ações de benefícios.

Consumo

A confiança do consumidor subiu 2,7 pontos em dezembro ante novembro, após dois recuos seguidos, na série com ajuste sazonal, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) ficou em 88,0 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice caiu 0,3 ponto.

Comércio exterior

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 197,8 milhões na quarta semana de dezembro de 2022. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), o valor foi alcançado com exportações de US$ 5,502 bilhões e importações de US$ 5,304 bilhões.

Energia

São Paulo fecha o ano como um dos motores do avanço da geração própria de energia, segundo a Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD). O estado ultrapassou Minas Gerais em dezembro e tem hoje o maior número de consumidores que geram sua própria energia. São mais de 243 mil unidades consumidoras.