O concerto de estreia da

Filarmônica OntoArte Recanto Maestro

(Forma) acontece na sexta-feira, às 19h30min, no Palco Bell'Anima, no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro (Rua Oniotan, s/nº - São João do Polêsine). Idealizada pela Associação OntoArte, a Forma trará ao público a Sinfonia Metaphisica, composta por Vagner Cunha a partir de textos do professor Antonio Meneghetti (1936-2013). Ingressos antecipados (R$ 100,00, com opções de meia entrada) no Sympla. Formada por músicos selecionados, incluindo professores e alunos da Orquestra Jovem Recanto Maestro, a Forma também levará ao palco o Coro preparado por Lúcia Passos, com solos de Carla Maffioletti, Cintia de Los Santos, Angela Diel, Flávio Leite e Daniel Germano. Mantida por filantropos, amantes e incentivadores da música e da arte, a Forma prevê para 2023 a realização de pelo menos quatro concertos.

O jornalista e escritor Paulo Stucchi tem o nazismo e a Segunda Guerra como pano de fundo seus principais livros - entre eles, A Filha do Reich, finalista do Prêmio Jabuti. A temática, que se tornou marca do autor, está de volta em

O Homem