O Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n) recebe a pianista japonesa

Yu Kosuge,

em sua primeira vez na Capital. A musicista se apresenta nesta segunda-feira, às 20h. Ingressos estão disponíveis a partir de R$ 20,00 no site do teatro. Em uma oportunidade única, o público poderá apreciar um repertório abrangente, composto de músicas japonesas (composições de Toru Takemitsu e Dai Fujikura), brasileiras (Heitor Villa-Lobos) e clássicos europeus (Johann Sebastian Bach, César Franck e Ludwig van Beethoven). Com sua técnica superlativa, sensibilidade ao toque e profunda compreensão da música que toca, Yu Kosuge vem desenvolvendo uma notável carreira internacional como pianista de concertos, aparecendo nos principais palcos da Europa e dos Estados Unidos.

O escritor e professor de filosofia Elenilton Neukamp autografa seu livro

A Felicidade é um quase nada

(Libretos Editora, 282 páginas, R$ 35,00) nesta terça-feira, às 18h. O evento integra a FeirArteira da Agência Livre para Informação, Cidadania e Educação (Alice), que se estende até sexta-feira, das 14h às 20h, na sede localizada na Rua Olavo Bilac, 188. O romance trata da depressão e adolescência a partir do olhar de uma menina de 15 anos, que nos conta sua vida, suas paixões e sonhos. A história joga luz sobre um drama de milhões de pessoas, jovens e adultos de todas as idades. Neukamp é professor de filosofia, escritor e cronista. Já publicou cinco livros e, nos anos 1990, foi apresentador do Tanta estrela por aí, programa de rádio que unia poesia, música e experimentação.

Morreu neste sábado, em Lisboa, aos 85 anos, a escritora

Nélida Piñon.

A informação foi confirmada por Rodrigo Lacerda, editor na Record, casa que publicou livros da autora. A causa da morte não foi informada. A escritora brasileira ocupou a 30ª cadeira da Academia Brasileira de Letras, a ABL, em 1990. Seis anos depois, Piñon virou presidente da instituição criada por Machado de Assis, tornando-se a primeira mulher a assumir o posto. A autora é, ao lado de Jorge Amado e Paulo Coelho, o nome mais internacionalizado da nossa literatura. Além de ser parte do "boom" latino-americano, rompeu uma série de fronteiras e abriu caminhos para escritores brasileiros. Foi a primeira autora latino-americana a ganhar os prêmios Juan Rulfo, o Nobel da América Latina, e foi fundamental na promoção da literatura brasileira no exterior, apresentando nomes como Machado de Assis a autoras como Susan Sontag. Em 2005, pelo conjunto de sua obra, recebeu o importante Príncipe de Astúrias.