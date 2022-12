Fechamento

Fundeb

O Tribunal de Contas da União (TCU) encontrou quase 30 mil indícios de irregularidades na aplicação de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) em 2020 e 2021. Os indícios de irregularidades, segundo notícia divulgada pelo G1, vão desde a permanência de pessoas falecidas na folha de pagamentos do fundo até contratação de professores sem formação adequada.

FGTS

A Caixa Econômica Federal vai começar a realizar financiamentos de moradias do Casa Verde e Amarela agregando o chamado "FGTS Futuro" ou "FGTS Consignado" no primeiro trimestre do ano que vem. Para a medida entrar em vigor, o banco depende da publicação das normas operacionais, o que deverá ocorrer até 18 de janeiro, conforme resolução do Conselho Curador do FGTS.

SAF

Cerca de 13 mil sócios do Bahia aprovaram, neste fim de semana, a criação de uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF), o Bahia SAF, no clube e a venda de 90% desta sociedade ao City Football Group (CFG), grupo que administra outros 12 clubes de futebol, incluindo o Manchester City.

Japão

O governo do Japão planeja criar sua própria reserva estratégica de gás natural liquefeito, com o intuito de evitar ser atingido por uma crise energética como a que atingiu a Europa este ano. Segundo o Ministério da Economia, Comércio e Indústria do país, o governo planeja importar no mínimo 840 mil toneladas de GNL por ano através do programa. O Japão é considerado o maior importador de gás natural do mundo, tendo importado 74 milhões de toneladas apenas em 2021.

Aras

O Ministério Público Federal denunciou à Justiça três pessoas pela abordagem ao procurador-geral da República, Augusto Aras, em Paris. O trio é acusado de injúria e calúnia. O pedido de abertura de ação penal foi enviado à Justiça Federal de São Paulo. Ainda não há decisão sobre o recebimento.

Trump

Democratas e republicanos rechaçaram ontem mensagem divulgada pelo ex-presidente Donald Trump com pedidos para anular trechos da Constituição sob a tese de que houve fraude nas eleições de 2020. Trump, que no mês passado anunciou a intenção de concorrer mais uma vez à presidência dos EUA, voltou a disseminar, sem provas, que o pleito vencido por Joe Biden não foi legítimo.