O espetáculo

Teatro para Pássaros,

dirigido por Breno Ketzer Saul, finaliza sua temporada no Teatro de Arena (avenida Borges de Medeiros, 835 - Centro Histórico) com mais uma sessão às 20h desta segunda-feira. Os ingressos custam R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia-entrada) e podem ser adquiridos na plataforma Sympla ou no local. Escrita pelo argentino Daniel Veronese, a peça faz uma reflexão sobre as agruras de uma produção teatral, e estende o foco para a complexidade das relações humanas em um mundo capitalista. O elenco é formado por Áurea Baptista, Carla Cassapo, Dionísio Farias, Evandro Soldatelli, Raquel Zepka e Vinícius Petry. Explorando a metalinguagem e usando o próprio espetáculo como pano de fundo da narrativa, eles interpretam seis atores que se reúnem em um apartamento, durante uma madrugada recheada de mistérios e constrangimentos, para discutirem sobre um projeto artístico.

Materiais encontrados na natureza são ressignificados e transformados em arte por

Heitor Bergamini

na nova exposição Guerreiros Perdidos, que está em cartaz na GalArt (rua Cel. Lucas de Oliveira, 132) até dia 31 de janeiro de 2023. A mostra reúne 26 criações inéditas do artista que podem ser conferidas pelo público de segunda a sexta, das 10h às 16h, e no sábado, das 10h às 14h, com entrada franca. Reciclando materiais desde a infância, Bergamini vê arte em todos os lugares. Em seus passeios pelo litoral, recolheu o que viriam a ser as matérias primas da exposição, com conchas e seixos virando figuras imponentes quando unidas à madeira, ao cobre e ao bronze. As conchas que integram as esculturas são as carapaças protetoras que transformam e emolduram esses guerreiros, dando-lhes acabamento, dureza, significado e respeito. Já os adornos são feitos de cobre e bronze recuperados de fios, barras e objetos antigos e ganham novas apresentações em uma composição de arte sustentável.

A Sala Redenção da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333) exibe nesta terça-feira, às 19h,