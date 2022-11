O Pix, sistema de pagamentos instantâneos, soma 26 bilhões de transações desde o seu lançamento (em 16 de novembro de 2020) até setembro passado, de acordo com levantamento da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Os valores transacionados através da ferramenta chegaram a

A inflação argentina de outubro foi de 6,3%, segundo anunciou o Indec (Instituto Nacional de Estatística e Censo). O índice acumulado no ano, em seu décimo mês, é de 88%. Consultorias privadas estimam que o país fechará o ano com uma cifra próxima aos 100%. A Argentina tem a segunda maior inflação da região, perdendo apenas para a da Venezuela, de 119,4%.

O procurador-geral da República, Augusto Aras, afirmou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que a lei que criou o empréstimo consignado ao Auxílio Brasil e ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) tem trechos inconstitucionais. Em manifestação na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), Aras afirma que o consignado viola o princípio constitucional da dignidade humana ao permitir que um grupo em alta condição de vulnerabilidade econômica comprometa percentual significativo de sua renda mensal com o pagamento de empréstimos.

R$ 12,9 trilhões no mesmo período.

Embraer

O BNDES anunciou a aprovação de um financiamento à Embraer para produção e exportação de aeronaves comerciais. A operação deve girar em torno de R$ 2,2 bilhões. Os recursos serão provenientes do BNDES Exim Pré-embarque, uma linha de crédito criada pelo banco e voltada para produção de bens nacionais destinados à exportação.

Ponte Rio-Niterói

As duas últimas faixas da ponte Rio-Niterói que permaneciam interditadas após a colisão de um navio com a estrutura foram liberadas na terça-feira. O impacto, causado por uma embarcação à deriva, forçou a interdição da via durante a tarde e noite de segunda-feira. A EcoRodovias, concessionária da ponte, afirma que não houve dano estrutural.

US$ 7,8 milhões (R$ 41,3 milhões) no terceiro trimestre de 2022, revertendo o prejuízo de US$ 34,5 milhões (R$ 182,8 milhões) em igual período de 2021. A fintech atingiu ao final de setembro a marca de 70,4 milhões de clientes, alta de 46% na comparação anual.