que já está prestes a encerrar as atividades. O evento, que começou em 15 de setembro e tem como foco os conceitos de trauma, sonho e fuga, acabará no domingo. Segundo a organização do evento, a presença de público já passou de 500 mil pessoas, e a expectativa é de fechar a mostra com 800 mil visitantes. A Bienal deste ano apresenta trabalhos de 100 artistas, de 23 nações, em 11 espaços culturais da capital gaúcha. No entanto, neste feriado, apenas o Farol Santander e o Instituto Caldeira foram abertos. No Farol Santander, que está recebendo em média cerca de 3 mil pessoas por dia para prestigiar a arte ali apresentada, uma das obras de maior destaque, que ocupa praticamente todo o saguão central do edifício, é a Pulse Topology. Do artista mexicano Rafael Lozano-Hemmer, o trabalho é composto por 3 mil lâmpadas, conectadas a um sistema de som, que, no momento em que o visitante coloca o pulso embaixo de um sensor, acompanham o ritmo do coração dessa pessoa. A professora aposentada Vera Coswig, 80 anos, considerou a obra maravilhosa. Além do Farol Santander, ela apreciou as exposições que se encontram no Instituto Caldeira, no Cais do Porto e na Fundação Iberê Camargo. Nesse último espaço estavam os trabalhos que, esteticamente, mais lhe tocaram. Porém, Vera enfatiza que as obras que estão no Cais causam reflexão, com a abordagem de importantes problemas sociais. "A arte me impactou, me questionou", admite. Durante a visita ao Farol Santander, Vera esteve acompanhada do seu marido, o servidor público federal, Egon Coswig, 81 anos, que se disse impressionado e surpreso com a Bienal. Já a professora Thaís Fleck Velho, 34 anos, desde criança frequenta as bienais e a edição deste ano, segundo ela, abrangeu muita tecnologia. "As exposições sempre eram, entre aspas, práticas, no chão ou suspensas, e unir a tecnologia à Bienal é ótimo, perfeito", aponta. Thaís ressalta que essa característica permite mais a interação e a atração de diversos públicos, como o infantil e os jovens. Por sua vez, o dentista Hiago Gonçalves Garcez, 30 anos, aproveitou o feriado para ir à Bienal pela primeira vez. "A gente não tem, normalmente, essas exposições ao longo do ano", argumenta. Hiago pretende ir no final de semana na Fundação Iberê Camargo para observar mais obras, antes que a 13ª Bienal do Mercosul acabe. Confira os locais que recebem a mostra no site do Jornal do Comércio. (Jefferson Klein)

