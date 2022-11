tem sido marcada pelo reencontro - ainda maior - do evento com o seu público. No segundo sábado de Feira, um desses reencontros é retratado pela relações-públicas Carla Lampert e pela sua filha Caroline Lampert. "É o primeiro ano que retornamos depois da pandemia. Viemos para matar a saudade e comprar alguns livros. Acabamos também relembrando algumas coisas, pois trago ela (Caroline) desde quando era bebê, o que gera um vínculo afetivo com a Feira", relata Carla. Por outro lado, o fato de ter iniciado no dia 28 de outubro, logo antes da votação para o segundo turno das eleições, impactou, negativamente, a movimentação dos primeiros dias da Feira, conforme a opinião de alguns livreiros. "Observo um movimento mais irregular na edição deste ano, com dias muito vazios, como nas eleições, e dias muito cheios, como hoje (sábado) e no feriado de Finados", analisa Marcelo Spalding, da Metamorfose. Leia a matéria completa de Nícolas Pasinato no site do JC.

subiram ao palco do Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre, nesta sexta-feira para uma das três sessões da turnê de Que Tal Um Samba? em Porto Alegre. Com Mônica sozinha no primeiro set, os versos de Todos juntos, do musical Os Saltimbancos, deram o tom do repertório da noite, com a cantora deslizando sobre pérolas de Chico, como Mar e Lua, Paratodos, Passaredo, Bom tempo e uma versão arrebatadora de Beatriz. A entrada de Chico, de terno cinza e camisa preta, revela o carisma e a força do compositor, que, aos 78 anos, mantém acesa a chama do inconformismo, da poesia, da palavra certa e do posicionamento político. Chico parece ter uma canção para cada momento da vida, alternando entre o homem apaixonado, o velho sonhador no asilo, o retirante, a mãe desesperada pela perda do filho e a moça abandonada que já não vê a banda passar. Leia a resenha completa no espaço do colunista Ivan Mattos no site do JC.

Chico Buarque