Previsão do tempo

Rio Grande do Sul

Massa de ar polar comanda as condições do tempo no Rio Grande do Sul , com previsão de céu claro e queda acentuada da temperatura. Em grade parte do território gaúcho a temperatura mínima terá apenas um dígito. Nos trechos de maior altitude há risco de formação de geada no começo do dia. Nos Campos de Cima da Serra a temperatura poderá baixar de zero novamente. Com o tempo firme e ensolarado, a tarde ficará mais amena, com máximas entre 23°C e 25°C na maior parte das regiões, e com 28°C na fronteira Oeste.

Porto Alegre

A expectativa é de um dia ensolarado na Capital, e que terá um amanhecer de frio intenso e marcas que não costumam ocorrer em novembro. Ao longo do dia esquenta e a tarde fica amena. Na sexta, o tempo segue muito seco, com sol e grande amplitude térmica típica de primavera.