Previsão do tempo

Rio Grande do Sul

O perfil seco da atmosfera propicia um amanhecer frio para esta época do ano no Rio Grande do Sul. Em diversas cidades da Metade Norte do Estado a temperatura irá oscilar entre 7 e 9°C, com expectativa de até 5°C em alguns pontos. Em áreas do Sul e Leste podem ocorrer períodos de maior nebulosidade e até mesmo nevoeiros na primeira metade do dia. O sol predomina durante a tarde em todo território gaúcho com maior elevação térmica na fronteira com a Argentina onde a máxima irá se aproximar de 30°C.

Porto Alegre

O tempo fica firme com amplas aberturas de sol até a quarta-feira em Porto Alegre. Neste período a temperatura oscila bastante com expectativa do ápice do aquecimento ocorrer na quarta antes de a chuva retornar entre quinta. A temperatura poderá passar de 30°C na Capital.