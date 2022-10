Fechamento

Turismo

O turismo nacional faturou R$ 17,6 bilhões em agosto deste ano, maior movimentação do setor para o mês desde 2015. No acumulado dos últimos 12 meses, houve aumento de 32,9%, de acordo com dados do IBGE.

Emprego

A semana começa com 1.977 vagas disponíveis no Sine Municipal de Porto Alegre. O setor em destaque é o de serviços, sendo 244 vagas para auxiliar operacional de logística e 200 para atendente de lojas e mercados.

Falecimento

Morreu aos 87 anos, na noite de sábado, o músico e poeta Luiz Galvão, que foi um dos fundadores do grupo Novos Baianos, em 1968. Ele estava internado desde setembro com quadro de hemorragia gastrointestinal.

Reino Unido

O ex-premiê britânico Boris Johnson afirmou que não vai competir pela liderança do Partido Conservador, o que o levaria de volta ao cargo de premiê do Reino Unido. A notícia foi publicada ontem pelo jornal The Guardian. Com isso, seu ex-ministro das Finanças, Rishi Sunak, ganha ainda mais chances de assumir o posto após a renúncia de Liz Truss.

Guerra na Ucrânia

A Rússia bombardeou ontem um depósito de combustíveis da Força Aérea de Kiev, o que levou a danos na estrutura elétrica da Ucrânia. As interrupções de energia afetam vários bairros da capital de forma alternada. No sábado, mais de 1 milhão de casas estavam sem energia elétrica.

Obras na Capital

As obras do Quadrilátero Central incluem nesta semana, na rua Otávio Rocha, a execução da rede de esgoto e água no canteiro central e a preparação da área para os passeios. Na Voluntários da Pátria, será feita a execução das juntas de dilatação. Na General Vitorino, está previsto o corte de asfalto e quebra de concreto, remoção de meio-fio e limpeza.

Futebol

O público pequeno na final da Copa Sul-Americana, em Córdoba, na Argentina, e a projeção de estádio quase vazio na decisão da Libertadores em 29 de outubro, entre Flamengo e Athletico-PR, em Guayaquil (Equador), fizeram com que a Conmebol decidisse estudar alterações na escolha das cidades-sede das finais em 2023.