A exposição traz desenhos feitos em nanquim branco sobre papel coberto com tinta acrílica preta, mesclando referências do ocidente e do oriente, em especial da caligrafia japonesa. A artista paulistana, hoje residindo em Porto Alegre e cursando doutorado em Poéticas Visuais na Ufrgs, dá sequência a uma produção iniciada em 2019, onde, a partir de pontos de luz que se criam por meio de aguadas, manchas e sobreposições, montanhas e rochas emergem da escuridão, sugerindo uma atmosfera sombria e flutuante. A visitação é de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e no sábado, das 10h às 13h30min, com entrada franca.

O repertório, em sua maioria autoral, traz arranjos em uma estética pop e R&B. O espetáculo acontece no Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1.190), às 19h, e a entrada é livre, mediante contribuição espontânea. Formada em Música Popular (Ufrgs) e Escrita Criativa (Pucrs), Anna Perin vem de uma família de músicos, e escreve canções com uma estética melancólica e magnética, com letras e melodias que buscam conexão emocional com os ouvintes. Na apresentação desta terça-feira, a porto-alegrense de 24 anos se apresenta ao lado de Anderson Braff (baixo), Denner Gomes (bateria) e Ramon Gomes (guitarra).

Nesta segunda feira, a partir das 19h, o Bar Ocidente (av. Osvaldo Aranha, 960) vai sediar um

Sarau pela Cultura e a Democracia,

reunindo representantes de diferentes segmentos artísticos para celebrar a importância da diversidade cultural e a liberdade democrática da cultura para a sociedade. A entrada é franca, e a atividade também será transmitida ao vivo nas redes sociais do Ocidente. O espetáculo terá Katia Suman e Luís Augusto Fischer como mestres de cerimônia, com produção de Juliana Barros e Letícia Vieira. Já confirmaram presença o ator Zé Adão Barbosa e a atriz Sandra Dani, os músicos Duca Leindecker, Nei Lisboa, Negra Jaque, Nelson Coelho de Castro, Marcelo Delacroix, Luiz Carlos Borges, Vinicius Brum, Loma, Sílvia Duarte, o grupo Vozes de Dandara e Dessa Ferreira, além de representação do segmento da dança na cidade. Também a escritora Letícia Wierchowski lerá uma carta enviada por seu avô polonês ao filho, seu pai, que então se encontrava no Brasil, em 1946, por ocasião do final da II Grande Guerra e a derrota do nazismo. O ato é suprapartidário, e há um pedido explícito dos promotores para que as pessoas presentes vistam a cor branca.

