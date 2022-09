Voz gaúcha que conquistou o jazz de NY

Gaúcha de Cachoeira do Sul radicada em Nova York, Jamile aterrissa em Porto Alegre e canta na quinta-feira, às 21h, no Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373). Além de clássicos do jazz e da MPB, a cantora promove Never Will I Marry, música lançada este ano ao lado do guitarrista Tony Davis.

Em 2019, Jamile lançou seu primeiro álbum, If You Could See Me Now, unindo as sonoridades típicas do formato norte-americano do jazz a doses generosas de brasilidade. Depois de cursar Música na Ufrgs, em 2017 Jamile foi fazer mestrado em Jazz na City College de Nova York. Ela chamou a atenção do apresentador Jimmy Fallon, que subiu ao palco para um dueto, e tem cantado em alguns dos mais renomados clubes de jazz do mundo. A cantora estará também na Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1.190), na quarta-feira, às 19h, dentro do projeto Chapéu Acústico, com entrada franca mediante doação espontânea.