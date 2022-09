A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) realiza nesta sexta-feira um concerto especial, com a participação do maestro do Coro Sinfônico da Orquestra,

Manfredo Schmiedt.

O evento acontece às 20h, na Casa da Ospa (avenida Borges de Medeiros, 1.501), em homenagem aos 200 anos de independência do Brasil. O ingresso custa um 1kg de alimento e deve ser retirado na bilheteria do espaço ou pela plataforma Sympla. O espetáculo ainda pode ser acompanhado ao vivo pelo canal da Ospa no YouTube. No repertório, serão executados clássicos da música brasileira e da Banda de Música do 3º Batalhão de Polícia do Exército, que abre o concerto sob regência do 1° Tenente Marlucio Loreto de Moraes. Também serão interpretadas peças de teor patriótico, como o Hino da Independência, composto por Dom Pedro I e Evaristo Da Veiga, entre outras.

O artista paulista Edson Pavoni estreia na 13ª Bienal de Artes do Mercosul com a obra

Templo Orbital,

um satélite artístico, que mede 5cm x 5cm x 30cm, pesa aproximadamente 245g, e é feito com PCBs, componentes eletrônicos e luz de LED. Já a antena tem 120 cm de diâmetro, cerca de 2 cm de altura e pesa 5kg. A escultura é composta ainda por um website e pode ser visitada de 15 de setembro a 20 de novembro, no Farol Santander (rua Sete de Setembro, 1028, Centro Histórico). Após sua exposição em Porto Alegre, em fevereiro de 2023 Templo Orbital será lançado pelo foguete Falcon9 da SpaceX, orbitando o planeta por cerca de dez anos, carregado de bilhões de nomes de seres sencientes falecidos (animais e humanos).

A obra Homens e Touros, do artista

Xico Stockinger,

será entregue à população nesta sexta-feira, em uma cerimônia aberta ao público, que acontece às 11h, na Praça Dom Sebastião (em frente à Igreja da Conceição, na avenida Independência). No mesmo dia, às 10h, haverá uma aula pública para aproximar a população das esculturas, em que serão abordados temas como a história do monumento, os motivos da degradação e as formas de manutenção e restauração. Instalada há 50 anos no local, a obra teve o projeto de recuperação assinado pela restauradora Verônica Di Benedetti, e conta com o patrocínio da Unimed/RS e financiamento da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Encomendada pela prefeitura de Porto Alegre, conta com quatro placas de aço, com perfis de figuras humanas e animais vazados. Os painéis foram inaugurados em 5 de novembro de 1972 e de lá para cá, passaram por outros restauros.