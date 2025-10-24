CIEE-RS no SDX 2025: conexões que inspiram inovação e propósito

Durante três dias, Porto Alegre foi o epicentro do empreendedorismo e do marketing digital com o SDX 2025. O evento reuniu criadores, marcas e especialistas para discutir como usar o digital de forma mais estratégica - não apenas para vender mais, mas para construir relações autênticas com o público.

Entre os temas mais debatidos estiveram a distribuição inteligente de conteúdos, o poder da audiência e a importância do sentimento que as marcas despertam nas pessoas. Em meio a tantas fórmulas e tendências, o SDX reforçou que o diferencial está na autenticidade: ser verdadeiro e coerente é o ativo mais valioso do digital.

No fim, o Trocas e o SDX 2025 deixaram uma mensagem comum: o futuro do marketing digital é humano, estratégico e colaborativo - feito de dados, propósito e trocas verdadeiras.

Dentro dessa programação, o CIEE-RS realizou o Trocas, painel mediado por Juliana Magalhães, Gerente de Pesquisa, Desenvolvimento e Fomento da instituição, com a participação de Danielle Cosme, fundadora da Clã Conexões Empreendedoras, e Bernardo Krebs, fundador da Gama. A conversa trouxe uma visão prática sobre o empreendedorismo digital como estratégia de escalabilidade, unindo experiência, propósito e técnica.

Os debatedores abordaram temas como autoconhecimento do empreendedor, validação de ideias, uso de dados para decisão e a importância de compreender o cliente antes de investir em ferramentas. O grupo destacou que a tecnologia é meio, não fim, e que crescer exige método, cultura de aprendizado e disposição para errar, ajustar e seguir.

Outro ponto forte foi o conceito de netweaving - conexões genuínas que valorizam a colaboração e o apoio mútuo, em contraste ao networking puramente comercial. Essa abordagem reforçou que o sucesso no digital depende tanto de estratégias bem estruturadas quanto de relações humanas de confiança.