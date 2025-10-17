CIEE-RS abre as portas do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação Social (ICT-S)

Um dos propósitos do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) é criar pontes: conectar jovens a oportunidades de aprendizado e trabalho. Desde junho, essa missão ganhou novo impulso com a abertura do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação Social (ICTS), que passou a receber esse público para uma experiência diferente de qualificação e vivência.

Com cerca de 13 mil metros quadrados, a sede do CIEE-RS no Centro Histórico de Porto Alegre abriga o instituto, cuja missão é fomentar a inovação e o desenvolvimento social. O espaço se consolida como um verdadeiro hub de networking, projetos, colaboração e empreendedorismo.

“Queremos aproximar os jovens de ambientes de inovação com um olhar voltado para o social. Que se reconheçam como parte desse movimento e percebam que inovar também é construir futuro com propósito”, destaca Juliana Gastring, coordenadora pedagógica do CIEE-RS.

Nos tours guiados, os jovens são convidados a explorar esse ecossistema e a refletir sobre suas trajetórias profissionais. Durante as visitas, conhecem o funcionamento do instituto e das áreas instaladas na Sede do Centro Histórico, participando de oficinas e dinâmicas que estimulam a criatividade, o protagonismo e a construção de futuros com propósito.

As experiências acontecem em dois formatos: o tour técnico, que apresenta programas e projetos da instituição, e o tour dinâmico, que propõe desafios e atividades práticas. Desde a inauguração, cerca de 145 jovens e 63 professores já participaram das atividades.

As dinâmicas incluem quizzes, workshops e a atividade “Isso é inovação ou não?”, que estimula o olhar crítico sobre o verdadeiro sentido de inovar; uma atitude que vai além da tecnologia, movida pela curiosidade e pelo desejo de transformar realidades. A cada visita, o CIEE-RS reafirma seu papel de criar pontes entre juventude e futuro, tornando a inovação uma experiência viva, inspiradora e acessível a todos.