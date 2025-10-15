Ijuí recebe nova unidade do Sest Senat

O Sest Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) inaugura na quinta-feira (16), uma nova unidade em Ijuí (RS). O espaço amplia a oferta de serviços de saúde e qualificação profissional para os trabalhadores do transporte e marca um salto em tecnologia, capacidade e sustentabilidade na região Noroeste.

A nova unidade substitui a antiga sede, inaugurada em 2010, e foi construída em um terreno de 11.862 m², com 1.950 m² de área construída. O projeto arquitetônico incorpora soluções sustentáveis, como placas fotovoltaicas, sistema de captação e reuso de água da chuva e ponto de recarga para veículos elétricos. O investimento total ultrapassa R$ 21 milhões.

A unidade entra em operação com uma equipe multidisciplinar formada por 26 profissionais. Tem capacidade para realizar mais de 53 mil atendimentos por ano, nas áreas de odontologia, fisioterapia, nutrição e psicologia, além de cursos presenciais e a distância voltados à qualificação dos profissionais do setor. A estrutura conta com salas de aula modernas, quatro cadeiras odontológicas, simulador de direção e ambientes voltados ao ensino digital.

“Ijuí é um polo estratégico do transporte e da agroindústria. Investir em infraestrutura moderna e sustentável é garantir que os trabalhadores do setor tenham acesso a serviços de qualidade, onde quer que estejam”, afirma Vander Costa, presidente do Sistema Transporte (CNT, SEST SENAT e ITL). “Essa nova unidade representa nosso compromisso com a interiorização dos serviços e a valorização dos profissionais que movem o Brasil.”

Segundo Francisco Cardoso, presidente da Fetransul, o transporte é feito por pessoas — e investir nelas é investir no futuro do nosso país. “A nova unidade do SEST SENAT em Ijuí é uma conquista para o setor e um exemplo de como unir tecnologia, sustentabilidade e cuidado com quem move o Brasil”, completa ele.

Homenagem a Glademir Zanette

A nova unidade leva o nome de Glademir Zanette, uma das principais lideranças empresariais da logística no Estado. Fundador e CEO da Transportes Rodoviários Letsara, Zanette é reconhecido por sua atuação à frente da presidência da ABTI (Associação Brasileira de Transporte Internacional) e do SETNOROESTE, sindicato que representa as empresas de transporte do noroeste gaúcho.

Também exerce a vice-presidência institucional da Associação Comercial e Industrial de Ijuí (ACI), e a vice-presidência da Fetransul (Federação das Empresas de Logística e Transporte de Cargas no Estado do Rio Grande do Sul).