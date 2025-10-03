CIEE-RS abre inscrições para Hackathon de Inteligência Artificial

O futuro da tecnologia passa pelo talento de quem ainda está dentro das universidades. Com o objetivo de inspirar esses jovens a desenvolver soluções em Inteligência Artificial, o Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) está com inscrições abertas, até 20 de outubro, para uma maratona de inovação social: o Hackathon Sosys Magic Day.

A competição vai reunir 30 estudantes das áreas de TI, tecnologia, dados e inovação, organizados em dez equipes. Antes da disputa principal, eles participam de dois workshops preparatórios, nos dias 27 e 28 de outubro, para aprofundar conhecimentos em IA e se preparar para o desafio.

Durante o hackathon, cada grupo deverá desenvolver um agente de Inteligência Artificial capaz de solucionar um problema prático. A proposta estimula criatividade, visão estratégica e trabalho em equipe, aproximando os jovens das dinâmicas reais do mercado de tecnologia.

“O Hackathon é mais do que uma competição: é uma experiência prática que estimula trabalho em equipe, visão estratégica e capacidade de inovar. Essa vivência aproxima os estudantes dos desafios reais do mercado de tecnologia”, destaca Lucas Baldisserotto, CEO do CIEE-RS.

O time vencedor receberá mentoria com especialistas de TI e será premiado com smartphones. As inscrições devem ser feitas em grupo, pelo líder da equipe, e todos os integrantes precisam estar com matrícula ativa. Para garantir igualdade de condições, o CIEE-RS fornecerá notebooks e infraestrutura completa durante os dias de atividade.

A iniciativa acontece dentro da programação do Magic Day, evento que será realizado em 29 de outubro, no auditório do CIEE-RS, em Porto Alegre. Voltado a executivos e líderes de tecnologia, o encontro discutirá o papel da Inteligência Artificial no mundo dos negócios. Dessa forma, a maratona não apenas conecta teoria e prática, mas também projeta os estudantes como agentes reais de transformação no mundo da tecnologia.

Saiba mais e inscreva-se no Hackathon Sosys Magic Day através do link abaixo: