Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: Almoço do Mercado Segurador terá palestra do presidente da CNseg

Para marcar os 130 anos de atividades, o Sindicato das Seguradoras no Rio Grande do Sul realizará nesta quarta-feira, dia 1º de outubro, no Hotel Deville, em Porto Alegre, o almoço do Mercado Segurador.

O presidente da Confederação Nacional das Seguradoras, Dyogo Oliveira, será o palestrante do evento abordando o tema “Perspectivas e agenda prioritária do mercado brasileiro de seguros.”

Na oportunidade também ocorrerá a apresentação da nova identidade visual da entidade, desenvolvida para refletir o legado histórico e a evolução do sindicato ao longo de sua trajetória.

As confirmações podem ser feitas até o dia 30 de setembro, pelo e-mail margareth.souza@sindsegrs.org.br ou pelo telefone (51) 3221-4333.

Recuam os aportes em previdência privada aberta

De janeiro a julho de 2025, os aportes no mercado de previdência aberta no país chegaram a R$ 100,5 bilhões. O dado consta no relatório apresentado pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida e representa uma retração de 11,7% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Já os resgates totalizaram R$ 88,9 bilhões, o que significa um crescimento de 15,3% no intervalo analisado, resultando na captação líquida de R$ 11,6 bilhões. Com isso, o setor administra R$ 1,7 trilhão em ativos, o equivalente a 13,7% do PIB brasileiro.

Mapfre aplica Inteligência Artificial em sinistros

A partir do dia 15 de outubro a Mapfre estará disponibilizando uma funcionalidade pioneira no Brasil que aplica Inteligência Artificial na abertura de sinistros de automóveis por áudio ou texto via WhatsApp, proporcionando uma jornada 100% digital em todo o processo.

O projeto utiliza a estrutura já existente na companhia para sinistros, permitindo que todas as etapas do processo sejam realizadas de forma integrada e automática. Ele incorpora IA para transcrição de áudio, interpretação de imagens, triagem automatizada e integração com sistemas internos, permitindo ações como abertura de sinistro, liberação de carro reserva, consulta de apólices, envio, verificação de status e documentos, além do encaminhamento para vistoria e direcionamento das próximas etapas.

A regulamentação das cooperativas de seguros

A Superintendência de Seguros Privados publicou edital de consulta pública sobre as normas gerais aplicáveis às operações de seguros realizadas pelas sociedades cooperativas de seguros. O prazo de recebimento das sugestões encerra-se no dia 26 de outubro.

A legislação do novo marco legal dos seguros, que entra em vigor a partir de 11 de dezembro, também valoriza o modelo cooperativo, cuja organização se baseia em princípios de ajuda mútua, democracia interna, participação econômica e interesse pela comunidade. A iniciativa busca conferir segurança jurídica e adequação regulatória para que cooperativas de seguros sejam constituídas e operem no mercado com solidez.

A Consulta Pública está disponível no site da Susep, no Sistema de Consultas Públicas.