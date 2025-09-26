CIEE-RS integra Programa Família Gaúcha, que atenderá mais de 10 mil famílias

O Programa Família Gaúcha (PFG) está em fase inicial de execução. Lançado no último dia 18, terá duração de 24 meses e beneficiará mais de 10 mil famílias em situação de vulnerabilidade social em 92 municípios do Rio Grande do Sul. Coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), a iniciativa aposta na aproximação entre poder público e comunidade para promover autonomia, cidadania e inclusão produtiva.

“O Família Gaúcha nasce na Secretaria de Desenvolvimento Social com o foco de fortalecer a autonomia das famílias, apoiando-as no acesso a políticas públicas e criando oportunidades de inclusão produtiva. Cada família terá o acompanhamento personalizado por 22 meses, para superação das vulnerabilidades e para que construa uma trajetória de emancipação social”, afirmou o secretário da Sedes, Beto Fantinel.

Com acompanhamento individualizado e foco na emancipação social, o programa se consolida como uma das maiores iniciativas de enfrentamento à pobreza já realizadas no Rio Grande do Sul, deixando como legado um novo modelo de inclusão produtiva e desenvolvimento humano.

O CIEE-RS foi escolhido como parceiro estratégico para a operação do projeto e terá papel fundamental na seleção, capacitação e suporte técnico de 314 Agentes de Desenvolvimento da Família (ADFs). Esses profissionais realizarão visitas domiciliares, e juntamente com os comitês locais, elaborarão os Planos de Autonomia da Família, articulando serviços como saúde, educação, trabalho, habitação e assistência social, entre outros.

Para o CEO do CIEE-RS, Lucas Baldisserotto, a participação reforça o propósito institucional: “Trata-se do projeto mais importante e significativo da história da nossa instituição, porque traduz o nosso propósito: promover cidadania, fortalecer vínculos e ampliar oportunidades, contribuindo para que cada pessoa possa construir um futuro melhor para si, para sua comunidade e para o Estado”.

O Família Gaúcha será implementado em mais de 170 Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), alcançando 10.048 famílias em todo o Estado.