CIEE-RS fomenta debate sobre inovação social no Congregarh 2025

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE-RS) marcou presença no Congregarh 2025, realizado entre os dias 17 e 19 de setembro, em Porto Alegre. O evento reuniu referências nacionais em gestão de pessoas e estratégia, destacando como decisões em ambientes complexos ganham direção quando propósito e análise caminham lado a lado.

No estande da instituição, os visitantes vivenciaram experiências que conectaram inovação, propósito e acolhimento. Entre as atrações estavam um tour virtual pela Unidade Centro Histórico, com óculos de realidade virtual, além de momentos de interação em torno da tradicional máquina de café e da divertida grua de brindes.

Ao unir tecnologia, acolhimento e reflexão sobre impacto social, o CIEE-RS reforçou, no Congregarh, seu compromisso em ampliar oportunidades para a juventude e impulsionar um futuro mais inclusivo e sustentável.

O ponto alto foi a palestra de Letícia Silveira, analista de Parcerias e Inovação do CIEE-RS, na Arena do congresso. Com o tema Inovação Social: propósito e impacto, Letícia apresentou reflexões sobre a criação de soluções para desafios sociais e ambientais que não encontram respostas plenas no mercado. Diferente da inovação tradicional, a inovação social nasce da escuta da comunidade, da atuação em rede e da busca por resultados concretos capazes de transformar realidades.

“Mostramos como trabalhar a inovação social com mais impacto e propósito. Trouxemos a diferenciação em relação à inovação tradicional e enfatizamos a importância de ouvir a comunidade, atuar em rede e acompanhar resultados, para desenvolver soluções compatíveis com a realidade das pessoas e das empresas, gerando transformação concreta”, destacou.