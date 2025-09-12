Educa+Saúde chega às escolas municipais de Canoas

Imagine um aluno que começa a sentir febre ou dor durante a aula e, em poucos minutos, tem acesso a um médico sem precisar sair da escola. Imagine famílias que não precisam faltar ao trabalho para levar os filhos a uma emergência, e uma prefeitura que atua de forma preventiva na atenção básica de saúde em parceria com a educação.

Essa realidade já acontece em Canoas com a chegada do Educa+Saúde, projeto do CIEE-RS que leva atendimento médico por telemedicina ao ambiente escolar. Após ser implementado em Porto Alegre, o programa passa a atender dez Escolas Municipais de Ensino Fundamental, incluindo unidades em regiões atingidas pelas enchentes.

O CIEE-RS fornece notebooks em comodato para viabilizar as consultas online, que permitem desde a emissão de receitas digitais até encaminhamentos diretos ao SUS em casos mais complexos.

Com o Educa+Saúde, o CIEE-RS reafirma sua atuação como parceiro das comunidades, inovando ao unir educação, tecnologia e cuidado com a vida dos estudantes.

“Estamos investindo em soluções que impactam diretamente no aprendizado e na qualidade de vida. Este é só o começo”, destacou o prefeito Airton Souza no lançamento. Para o CEO do CIEE-RS, Lucas Baldisserotto, a expansão reforça o compromisso da instituição com a inclusão e a educação: “Manter o aluno em condições de aprender também passa pelo acesso pleno à saúde”, afirmou.

Na prática, professores e equipes escolares podem acionar uma videochamada médica em tempo real sempre que houver necessidade. Em situações graves, o SAMU é acionado pela própria plataforma, garantindo agilidade e segurança.

A secretária municipal de Educação, Beth Colombo, ressaltou o caráter pioneiro da iniciativa: “Agora temos uma rede conectada, em que a escola já encaminha diretamente ao SUS quando necessário”. A comunidade escolar também celebrou a novidade. “O atendimento será mais rápido e assertivo, evitando idas desnecessárias às UPAs”, avaliou Oberdan Goulart Pérez, diretor da EMEF João Paulo I.