Sistema FIERGS tem participação histórica na Expointer e reforça integração entre indústria e agronegócio

O espaço da FIERGS também foi pensado para o público que visita a Expointer – e que neste ano superou 1 milhão de pessoas. Entre as atrações, esteve o cachorro-robô que chamou a atenção de crianças e adultos com demonstrações de comando, como sentar, correr e pular – uma aplicação simbólica de tecnologias que também podem ser utilizadas no ambiente industrial. Alunos do Sesi-RS e do Senai-RS apresentaram ainda projetos de robótica desenvolvidos em sala de aula, evidenciando o incentivo do Sistema FIERGS às competências técnicas e tecnológicas demandadas pela indústria. Um espaço especial recebeu sindicatos industriais, ressaltando a importância do associativismo para o desenvolvimento gaúcho.

No estande, aconteceram rodadas de negócios, encontros entre empresários, painéis sobre inovação, além do lançamento de uma nova plataforma voltada à agroindústria. Para o presidente do Sistema FIERGS, Claudio Bier, a participação da entidade na Expointer reforçou a interdependência entre os elos da cadeia produtiva do agronegócio. Ele destaca que a indústria depende do que é produzido no campo, assim como agropecuária depende das soluções industriais para evoluir, como maquinário e fertilizantes. “Para que o agro caminhe bem, a indústria também precisa ir bem, e vice-versa”, afirma.

Com sua maior estrutura já montada na Expointer, o Sistema FIERGS teve participação histórica na 48ª edição da feira, fortalecendo a conexão entre a indústria e a agropecuária. Em um espaço de 350 metros quadrados, o estande da entidade se consolidou como um ponto de encontro para negócios, inovação, debates estratégicos e interação com o público.

Confira os destaques da programação no estande da entidade:

Brasil Mais Produtivo

Com atenção especial às pequenas e médias empresas, uma das prioridades da atual gestão do Sistema FIERGS, o estande sediou, no dia 2, o roadshow do programa Brasil Mais Produtivo (B P). A iniciativa do governo federal, que conta com a consultoria do Senai-RS, oferece apoio gratuito a micro e pequenas empresas para aumento da produtividade, eficiência energética e digitalização. Já as médias empresas podem aderir com valores subsidiados.

Durante o evento, empresários que já participaram do programa compartilharam os resultados alcançados, citando, principalmente, ganhos com economia de energia e aumento de produtividade.

O Senai-RS já realizou 395 consultorias no Rio Grande do Sul nas áreas de manufatura enxuta e eficiência energética, e atualmente 492 atendimentos estão em andamento, refletindo o alcance da iniciativa em apoiar o desenvolvimento da indústria de menor porte no estado.

Oportunidades para exportação

Nos dias 3 e 4 de setembro, o Sistema FIERGS, em parceria com ApexBrasil, Simers e Abimaq, promoveu rodadas de negócios internacionais com o objetivo de abrir novos mercados para empresas brasileiras. Participaram 27 empresas nacionais, sendo 17 delas do Rio Grande do Sul, que se reuniram com nove compradores internacionais de seis países. Ao todo, foram realizadas mais de 200 reuniões, com foco em máquinas e implementos agrícolas, ampliando as oportunidades de exportação e conexões comerciais.

Além das rodadas, foi realizado o painel "Ecossistema de Apoio aos Negócios Internacionais para Máquinas e Equipamentos", que apresentou os serviços oferecidos pelo Sistema FIERGS para impulsionar a presença de indústrias gaúchas no mercado externo. Entre esses serviços estão certificações, consultorias e capacitações voltadas à competitividade global. Segundo o presidente Claudio Bier, vender para o exterior exige atender a padrões internacionais, o que eleva o nível das empresas. Ele ressalta que o Sistema FIERGS dispõe de uma "estrutura completa para apoiar esse processo de internacionalização".

Acesso a dados estratégicos

No dia 4 de setembro, foi lançado o Observatório da Agroindústria, uma plataforma de business intelligence desenvolvida para reunir e disponibilizar dados em tempo real sobre a agroindústria. A ferramenta permite consultas por região, nível de escolaridade dos trabalhadores, gênero e apresenta informações sobre mercado de trabalho, produção e exportações, incluindo dados mais amplos do agronegócio.

A agroindústria é o setor que transforma recursos naturais em valor econômico com base produtiva e tecnológica. No Rio Grande do Sul, ela tem um papel expressivo: são mais de 13,8 mil agroindústrias em operação, responsáveis por gerar cerca de 294 mil empregos. O segmento também responde por US$ 10 bilhões em exportações, equivalentes a 45,5% do total estadual, e arrecada R$ 7,4 bilhões em ICMS. As vendas do segmento somam R$ 244 bilhões, o que representa 17,3% das notas fiscais emitidas no RS. O estado é ainda o terceiro maior exportador de produtos agroindustriais do país e o segundo em exportações de insumos agropecuários.

Futuro do agronegócio

Também no dia 4, o estande do Sistema FIERGS sediou uma programação especial vinculada ao programa Indústria do Amanhã, parceria com o Instituto Caldeira, com foco no papel da tecnologia no futuro do agronegócio. Os painéis abordaram temas como robótica e inteligência artificial, transformando o espaço em um ponto de encontro entre representantes do setor e especialistas em inovação, além de demonstrar a força do ecossistema tecnológico promovido pela federação.

Para o presidente Claudio Bier, o programa Indústria do Amanhã representa uma estratégia para preparar e qualificar a indústria gaúcha para os desafios da modernização contínua, com foco especial na formação e retenção de talentos. Ele destaca que essa parceria será responsável por gerar valor, emprego e renda em todo o estado, com atenção especial às pequenas e médias indústrias. "Essa iniciativa carrega a coragem e a energia que temos na FIERGS. Com ela, vamos levar inovação para todas as regiões do Rio Grande do Sul e fortalecer o protagonismo industrial do estado", afirma.