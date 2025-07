Banrisul recebe homologação do Banco Central para Pix Automático

O Banrisul consolida sua posição como um banco moderno, inovador e atento às tendências do mercado ao receber a homologação oficial do Banco Central (BC) para operar o Pix Automático. A chancela reforça o pioneirismo do Banco que já havia lançado a solução para seus clientes em novembro de 2024, se antecipando ao mercado. O produto já está disponível para transações entre diferentes instituições financeiras.

Com o Pix Automático, clientes Pessoa Física podem realizar pagamentos recorrentes de forma simples e segura, enquanto empresas podem gerenciar cobranças de serviços como contas de energia elétrica,academias, condomínios, escolas, planos de saúde, internet, cursos, entre outros. A partir da interoperabilidade bancária, as cobranças e pagamentos poderão ser enviados a contas de qualquer banco.

Para o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, a homologação oficial reforça o compromisso do Banco em liderar a inovação no setor financeiro. "Nossa missão é oferecer soluções que facilitem o dia a dia das empresas e pessoas físicas, com mais autonomia e controle sobre pagamentos e recebimentos. Com o Pix Automático, damos mais um passo para simplificar a relação entre empresas e clientes, modernizando a gestão financeira de negócios de todos os portes.", explica.

Lemos também destaca que o Pix Automático faz parte de um portfólio robusto de soluções que o Banrisul oferece aos clientes. "O Pix já revolucionou a maneira como as pessoas lidam com o dinheiro e o Banrisul acompanha essa evolução com um conjunto completo de serviços: Pix Cobrança, Pix Parcelado, Pix Agendado, Pix Saque, Pix Troco e o Vero X (Pix na maquininha Vero), que amplia as possibilidades para os negócios. Nosso objetivo é entregar cada vez mais conveniência, agilidade e segurança para nossos clientes.", afirma.

Para as empresas, é possível contratar o Pix Automático diretamente no app Banrisul e no Office Banking, na opção Pix > Pix Automático > Menu Recebedor > Contratar. No mesmo espaço, é possível solicitar a autorização do cliente, gerar cobranças recorrentes e acompanhar os pagamentos.

Já para o cliente final, pessoa física ou jurídica, a autorização da cobrança pode ser feita no próprio app Banrisul, em Pix > Pix Automático > Menu Pagador > Autorizações Pendentes, com a possibilidade de acompanhar, cancelar e gerenciar toda a movimentação agendada.

O portfólio Pix do Banrisul também inclui

Pix Cobrança: criação de QR Codes ou códigos Pix Copia e Cola com informações detalhadas como valor, vencimento, multa e juros;

Pix Parcelado: parcelamento de compras ou transferências, vinculado ao Crédito 1 Minuto;

Pix Agendado: agendamento de transações para datas futuras;

Pix Saque: saque de dinheiro em estabelecimentos parceiros;

Pix Troco: pagamento e saque em uma única transação;

Vero X: Pix diretamente na maquininha, com extrato unificado para o lojista.