Cuidado que transforma: SCFV na vida dos jovens

Todo jovem tem direito a mais do que oportunidades de trabalho - ele tem direito a cuidado, pertencimento, escuta e, principalmente, a caminhos reais de transformação. Foi com essa visão que o CIEE-RS lançou, em 2024, um programa pioneiro voltado a adolescentes e jovens de 14 a 29 anos em situação de vulnerabilidade social: um espaço seguro e acolhedor, onde podem desenvolver autonomia, fortalecer vínculos e construir um futuro digno.

O programa começou como projeto-piloto, o Jovem 360, atuando inicialmente em três municípios - Porto Alegre, Santa Maria e São Leopoldo. Mais do que oferecer qualificação, o Jovem 360 preparou os jovens para a vida em todas as suas dimensões: saúde, educação, cultura, lazer, esporte e empreendedorismo. A proposta era simples, mas transformadora: acolher o jovem como ele é, identificar suas necessidades, construir um plano de ação individualizado e fornecer suporte concreto, sempre em parceria com a rede socioassistencial local.



“O SCFV 360 ampliou o nosso olhar sobre a inserção juvenil no mundo do trabalho. É uma inovação institucional que reconhece a complexidade das juventudes e propõe um caminho que integra qualificação, acolhimento e protagonismo. Ao unir temas como saúde mental, cidadania e projeto de vida, o CIEE-RS reafirma seu papel como agente de transformação social.”

Michele Lohmann, psicóloga e coordenadora do programa no CIEE-RS



O sucesso do projeto foi imediato e, a partir de 2025, o programa se tornou permanente, passando a se chamar Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), em conformidade com a política nacional de assistência social (Resolução CNAS nº 109/2009). Esse reconhecimento oficial reforça a metodologia adotada e evidencia o impacto positivo do programa, consolidando-o como uma iniciativa voltada à prevenção de riscos sociais, ao fortalecimento dos laços familiares e comunitários e à promoção da cidadania.

As portas de entrada para o programa são diversas: rede socioassistencial e rede escolar ou demandas espontâneas. A partir do vínculo estabelecido, o jovem ingressa em uma jornada de atividades mensais, dinâmicas e constantemente renovadas. Entre os destaques estão trilhas de saúde mental, letramento digital, robótica educacional e oficinas de desenvolvimento humano.

O cuidado oferecido é integral: o programa proporciona avaliação médica por teleconsulta, exames laboratoriais e apoio com transporte, lanche e, em alguns casos, cesta básica mensal.

Mais do que um nome novo, o SCFV representa um compromisso duradouro com a juventude: cuidar de cada jovem como um todo - para viver, aprender, trabalhar e sonhar com mais autonomia.