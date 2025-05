Cuidado com a saúde mental é prioridade no CIEE-RS

No dia 26 de maio, entrará em vigor a NR-1 (Norma Regulamentadora 1) do Ministério do Trabalho e Emprego, que traz uma série de exigências relacionadas à saúde mental no ambiente laboral. A política é um avanço para cuidado e proteção dos profissionais - e muito antes dessas obrigações, o tema já era uma prioridade para o CIEE-RS.

A organização atua em diversas frentes na atenção à saúde mental, buscando oferecer um ambiente saudável para todos os seus colaboradores. Inclusive, boa parte das exigências da NR-1 já vêm sendo atendidas, de acordo com o coordenador de Administração de Pessoal do CIEE-RS, João Carlos Freitas da Silva.



"É um tema cada vez mais consolidado em nossa atuação. E quando começou a vigorar o prazo para implementação da norma, demos início à construção de uma política de ações para fortalecermos nosso trabalho", explica João, acrescentando que o documento deve ser lançado nos próximos meses.

Entre as ações desenvolvidas, está a abordagem da saúde mental, violência e assédio nos treinamentos da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT). Os colaboradores contam ainda com uma plataforma de atendimento psicológico, onde podem fazer duas consultas mensais quando necessário.

Outro aspecto da NR-1 é a ergonomia - e o CIEE-RS está avançando para qualificar seus espaços, com estudos em desenvolvimento com o setor de Medicina do Trabalho. Além disso, novas Unidades Operacionais e Postos de Atendimento já inauguradas ou em obras estão adequadas às exigências da norma.

"As pessoas movem o CIEE-RS em sua atuação com milhares de jovens de todo o Rio Grande do Sul - e é nosso dever gerar espaços positivos para que esse trabalho seja feito com excelência", complementa João.

