Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: Brasesul 2024 é adiado em função das enchentes

Os efeitos ocasionados pelas enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul determinaram o adiamento do Brasesul 2024, Congresso Sul Brasileiro dos Corretores de Seguros. A coordenação do evento que ocorreria nos dias 08 e 09 de agosto no centro de eventos da Fiergs, na zona norte de Porto Alegre, informou que a decisão é um ato de responsabilidade e respeito com os congressistas, fornecedores, patrocinadores e à comunidade.

As novas datas serão anunciadas tão logo seja possível. Entre os tantos impactos que influenciaram a medida estão a incerteza sobre o retorno das operações do Aeroporto Internacional Salgado Filho e as datas disponíveis na agenda da FIERGS. A proposta recente é a de realizar um Congresso ainda maior, mais pujante e que possa contribuir no apoio à reestruturação do Rio Grande do Sul.

O Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado do Rio Grande do Sul, responsável pela organização do evento, recebeu diversas mensagens de apoio do mercado segurador e da sociedade. O Brasesul 2024, maior Congresso do mercado segurador do sul do país, aberto aos Corretores e Securitários de todo o Brasil, já está próximo da meta prevista de 3.000 congressistas.

Entre as novidades que virão com as novas datas está a inclusão da Arena Temática para as Mulheres, aglutinando os encontros tradicionais existentes no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Dúvidas sobre o evento podem ser dirimidas através dos seguintes canais: WhatsApp (51 99973-4594); site (www.brasesul.com.br) e instagram (brasesul).





CNseg divulga parcial sobre indenizações no RS



As seguradoras já começam a registrar as primeiras indenizações relacionadas às enchentes e inundações nas cidades do Rio Grande do Sul. Levantamento feito pela Confederação Nacional das Seguradoras junto às suas 140 associadas, entre 28 de abril e 22 de maio de 2024, aponta que a população atingida já registrou 23.441 avisos de sinistros, somando R$1,673 bilhão em indenizações que serão pagas aos clientes.

Os produtos que registraram as maiores procuras por indenização nas seguradoras foram o Residencial e o Habitacional, que juntos somaram 11.396 sinistros e cerca de R$ 240 milhões em pagamentos previstos. Com 8.216 registros, o seguro Automóvel aparece em segundo lugar, superando os R$ 557 milhões; e, na terceira posição do ranking, está o seguro Agrícola totalizando 993 registros e R$ 47 milhões em indenizações aos produtores agrícolas.

Na sequência, aparece o seguro contra grandes riscos (386 sinistros), atingindo cerca de R$ 510 milhões em indenizações. Os Grandes Riscos são seguros corporativos que incluem empreendimentos de infraestrutura. Uma estrada concedida à iniciativa privada, um complexo industrial ou uma grande unidade fabril se enquadram nesta categoria, pois o valor do seguro supera R$15 milhões. Os valores abaixo deste patamar se enquadram como empresariais.

Os demais seguros, como o Empresarial, Transporte, Riscos Diversos e Riscos de Engenharia, registraram 2.450 avisos de sinistros, e totalizam pouco mais de R$ 322 milhões de indenizações a serem feitas.



SOS CHUVAS RS



O mercado de seguros gaúcho está mobilizado para ajudar os afetados pelas chuvas no Estado. O SINDSEGRS lançou a campanha SOS CHUVAS RS visando arrecadar fundos e auxiliar na reconstrução dos lares daqueles que perderam tudo na enchente. As doações podem ser encaminhadas através da chave Pix 92947241/0001-60 (CNPJ do Sindicato das Empresas de Seguros do RS).