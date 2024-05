Impacto das cheias sobre a logística de transportes impacta setor atacadista gaúcho

Os danos causados sobre a infraestrutura viária do Estado representam um dos principais problemas que irão impactar o setor de distribuição e atacado gaúcho como consequência da atual crise climática, segundo avalia o Vice-Presidente do Sindicato do Comércio Atacadista de Produtos Químicos para a Indústria e Lavoura e de Drogas e Medicamentos de Porto Alegre, Arno Gleisner.

Observa que a utilização de rotas de transportes precárias causa demoras e aumentos de custos. Com a recuperação, estes fatores irão aos poucos ter solução conforme o investimento e o tempo necessário para cada rota. O dirigente alerta que a atuação do governo no enfrentamento deste desafio deve ser ágil e precisa na alocação dos recursos e incluir um adequado planejamento no sentido de manter ou alterar os projetos sob o ponto de vista da velocidade da implementação dessas medidas. Prevê que a atividade produtiva no RS vai se recuperar mais lentamente, dependendo da situação financeira e estrutural de cada empresa, bem como do montante de investimento necessário.

Sindiatacadistas