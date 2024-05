CIEE-RS cria canal para doações e troca de ideias para a reconstrução do Estado

A prioridade numa catástrofe é salvar vidas. As medidas mais urgentes que o Rio Grande do Sul precisa no momento são as voltadas para o resgate de pessoas atingidas pelas enchentes, o seu acolhimento imediato e o atendimento em saúde – física e mental.

Mas os próximos meses também serão de trabalho árduo na reconstrução do estado. Talvez sejam necessários ainda mais esforços, doações e iniciativas bem planejadas para que as famílias que perderam entes queridos, suas casas, seus negócios e suas referências possam retomar suas vidas com dignidade, superando o trauma e o sofrimento.

Para facilitar essas ações voltadas à retomada das áreas alagadas, a reconstrução de casas e, principalmente, mobiliar e equipar os lares destruídos, o CIEE-RS criou um site que concentra três pilares: campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis e produtos de higiene e limpeza; área para os seus colaboradores atingidos acessarem benefícios; e ainda um espaço para que parceiros possam compartilhar ideias, alternativas e até criar novas campanhas, conforme as necessidades futuras forem identificadas.

Uma das primeiras ações foi a compra de 2.200 colchões, que estão em produção, e que serão entregues na região Metropolitana e em cidades do interior quando as pessoas puderem voltar para suas casas. A prioridade será para aprendizes e estagiários desabrigados ou desalojados e suas famílias, que já vinham de uma condição de vulnerabilidade social.

A instituição está realizando um levantamento por meio de um formulário enviado a todos os jovens cadastrados nos programas do CIEE-RS e identificando as necessidades, como acolhimento psicológico, assistência e doações. A estratégia é dividir as iniciativas em três fases. Depois da etapa atual, que é a de salvar vidas, estão previstas uma de “limpeza e reconstrução” e outra com foco em “saúde e reabilitação”.