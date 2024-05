A força da solidariedade em tempos difíceis

A dor, as tragédias e as adversidades têm um poder descomunal de unir comunidades, de criar laços de solidariedade e de compaixão entre as pessoas, apesar das suas diferenças. Há dias o Rio Grande do Sul percorre uma trilha de destruição, mas nas enchentes vê emergir o melhor da humanidade: a fraternidade.O CIEE-RS, como parte da comunidade gaúcha, sente junto o sofrimento e busca levar ajuda a quem mais precisa. A instituição tem grande parte de seus profissionais e dos jovens e famílias atendidos entre as vítimas desta catástrofe. Para o CEO do CIEE-RS, Lucas Baldisserotto, o momento de calamidade faz com que o propósito de transformar vidas se torne ainda mais urgente. “Estamos trabalhando para mitigar o máximo possível os impactos dessa tragédia. Adotamos uma série de medidas para atender às necessidades da comunidade e para cuidar dos nossos colaboradores e suas famílias”, afirma.Uma das ações é a de arrecadação de alimentos e produtos de higiene. “Estamos recebendo doações e também adquirindo esses produtos com recursos próprios para multiplicar o auxílio aos atingidos pelas enchentes”, explica. Além disso, uma campanha em parceria com outros CIEEs foi organizada para ampliar o alcance da ajuda vinda de outros estados. Espaços na sede também foram disponibilizados para a instalação de equipes de assistência social. A instituição atua ainda nas negociações para a compra de itens essenciais, como colchões, roupas de cama e cobertores. No cuidado com o público interno, o levantamento identificou 209 colaboradores diretamente atingidos, sendo que 64 deixaram suas casas e 47 enfrentam danos em suas residências. Entre as ações, estão o acolhimento, atendimento médico e psicológico, auxílio jurídico e financeiro direto e orientações sobre recursos disponíveis, como o Saque Calamidades do FGTS e a suspensão temporária nos contratos de financiamento habitacional.“Teremos meses pela frente para reconstruir o estado. E será a união e a solidariedade que farão com que os gaúchos saiam mais fortes dos tempos difíceis que estamos enfrentando”, conclui Lucas.